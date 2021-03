In unserer Rubrik „Vor zehn Jahren“ stellen wir täglich Ereignisse aus jener Zeit vor, über die OZ-Redakteure in der Grevesmühlener Ausgabe berichteten. Am 6. März 2011 ging es um den Ausbau des Radwegenetzes. Die Urlauber und auch Einheimische sollten von der Küste ins Binnenland geführt werden. Den Radweg von Boltenhagen bis Grevesmühlen gab es noch nicht.