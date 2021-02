Brook

Der Verein „Wegefreunde Klützer Winkel“ hat sich 2009 gegründet. Die Mitglieder wollen den Bau und Ausbau sowie die Unterhaltung eines Netzes von Wanderwegen und -pfaden entlang landwirtschaftlicher Flächen, von Reitwegen abseits von sonstigen Verkehrswegen und öffentlichen Straßen und von Radwegen fördern. Ein erster Arbeitseinsatz führte sie 2011 nach Brook.

Dort wurde ein altes Wegesystem für Wanderer, Radfahrer und Reiter hergerichtet. Der rund fünf Kilometer lange Trampelpfad führt um die Ländereien von Gut Brook. Dessen Verwalter Ulrich Bosch unterstützte schon damals die Initiative der Wegefreunde, weil er selber gern wandert und an seine Feriengäste denkt, die die Natur erleben wollen.

In ihrem ersten Arbeitseinsatz in Brook konnten die Wegefreunde damals mit elf Helfern in drei Stunden 240 Meter bearbeitet. Mit Astscheren sind sie den Hecken zu Leibe gerückt, damit der ein bis anderthalb Meter breite Pfad zum Vorschein kommt.

In der Folge haben sich die Wegefreunde unter anderem für den Bau der Fahrradwege von Klütz nach Dassow und nach Grevesmühlen eingesetzt. Auch der Bau einer Aussichtsplattform auf dem Hohen Schönberg in der Gemeinde Kalkhorst wurde durch den Verein auf den Weg gebracht und begleitet.

Von Malte Behnk