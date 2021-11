Vor erstem Advent: Corona hält Nordwestmecklenburg in Atem

Grevesmühlen

Die vergangene Woche hat viele Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie gebracht. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens aber auch am Arbeitsplatz müssen jetzt negative Corona-Testergebnisse vorgelegt werden. In immer mehr Fällen gilt das nicht alleine für Ungeimpfte sondern wie zum Beispiel beim Sport in Innenräumen auch für Geimpfte und Genesene. Das treibt die Menschen zu den noch vorhandenen Testzentren, wie am Rot-Kreuz-Speicher in Grevesmühlen.

Zu wenig Schnelltest-Stationen

Einige Leser beklagten bei der Ostsee-Zeitung, dass es im Amt Schönberger Land gar keine Möglichkeit gibt, einen Schnelltest machen zu lassen. Vorerst wird sich daran wohl auch nichts ändern, denn Apotheker, die den Service bis zum Sommer angeboten haben, könne das personell nicht mehr leisten. OZ-Leser schlagen zumindest schon Standorte wie den Parkplatz an den Karpfenteichen in Schönberg vor. Doch damit fehlt immer noch das Personal, um Tests zu machen. Wie künftig vielleicht alle Bürger regelmäßig zu einem offiziellen Schnelltest kommen, müsste eigentlich die Politik beantworten.

Sechs Intensivbetten in Grevesmühlen belegt

Erschrocken reagierte auch mancher Leser auf die Nachricht, dass im Grevesmühlener Krankenhaus alle sechs Intensivbetten belegt sind. Allerdings wird darin kein Covid-Patient behandelt. Auch auf der regulären Station muss aktuell kein Covid-Patient behandelt werden. Auch Operationen konnten in den vergangenen Wochen wie geplant durchgeführt werden.

Hoteliers sorgen sich um Wintersaison

Für die Gastronomen und Hoteliers bedeutet die neue Regelung mit 2G und 2G-plus aber einen deutlichen Einschnitt in ihr wichtiges Geschäft rund um Weihnachten und den Jahreswechsel. Während die Hoteliers am Wochenanfang noch recht zuversichtlich waren, dass ihre Gäste trotzdem kommen werden, nennt Dehoga-Chef Lars Schwarz die Regelung „eine Katastrophe“.

Team Luna bei der Übergabe des neuen E-Lastenfahrrads im Minimare. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Freude über Spenden für Luna

Auch eine schöne Nachricht hat die OZ-Leser bewegt und hoffentlich erfreut. Die neunjährige Luna hat durch Spenden in Höhe von 10 000 Euro ein E-Lastenfahrrad bekommen, in dem sie gefahren werden kann. Luna hat nämlich eine Herzerkrankung und eine Fehlbildung des Gehirns. Sie ist immer auf die Sauerstoffflasche angewiesen. Die frohe Kunde über die Spende und der Bericht über den Alltag des Mädchens interessierte viele Leser. Vielleicht helfen sie Lunas Familie auch dabei, eine zusätzliche Krankenschwester für das Mädchen zu finden, damit Luna noch unbeschwerter leben kann.

Von Malte Behnk