Boltenhagen

Knapp ein Grad - die Ostsee ist kurz vorm Zufrieren. Und dennoch stürzten sich 167 Mutige in die eiskalten Fluten. Etwa 15 000 Zuschauer waren auf die Seebrücke und an den Strand gekommen. „Das ist Rekord. So viele Gäste hatten wir noch nie“, freute sich Veranstalter Heiko Subat. Der Vorsitzende vom Tourismus- und Wirtschaftsverein Boltenhagen/Klützer Winkel strahlt deshalb über das ganze Gesicht, obwohl die Teilnehmerzahl aus dem vergangenen Jahr nicht getoppt werden konnte. Doch immerhin 167 Eisbader sind diesmal dabei - die meisten laufen, vermutlich, um das „Vergnügen“ so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Dafür müssen sie Tauchlehrer Dieter Kalfack einmal umrunden. Der macht es den 106 Männern besonders schwer. Bei ihnen geht er im Neoprenanzug soweit ins Wasser, dass nur noch sein Kopf herausragt - das ist fast in Höhe der Schiffsanleger. Der anhaltende Südwest-Wind hat das Meer zurückgedrängt, was die Laufstrecke für die Eisbader enorm verlängert, ihnen dafür aber ein einmalig langes Spalier aus Menschen ermöglicht.

Von Michael Prochnow