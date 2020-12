Warnow

Gute Nachrichten für die Gemeinde Warnow bei Grevesmühlen: 2010 nahmen die Konturen des Dorfgemeinschaftshauses endlich Form an. Mitte Dezember 2010 war Richtfest für die Informations- und Begegnungsstätte, die in Warnow am Schulsteig gebaut wird.

Alle Beteiligten gingen davon aus, dass das Gebäude, das zugleich Gemeindehausfunktion übernehmen soll, im Sommer seiner Bestimmung übergeben werde. Dafür nahm die Gemeinde rund 400 000 Euro in die Hand. 180 000 Euro Förderung kamen von der Lokalen Aktionsgruppe „Westmecklenburgische Ostseeküste - Leader“ (ELER-Fonds).

Gemeindearbeiter zieht ins Haus

In dem Gebäude findet nicht nur die Feuerwehr Platz, auch ein Festsaal mit Platz für 60 Leute ist enthalten, inklusive Küche und allem drum und dran. Das alte Gemeindehaus an der Dorfstraße war schon lange viel zu klein.

„Die Elektroheizung frisst Strom ohne Ende, nicht einmal eine Toilette gibt es dort “, sagte Bürgermeister Lothar Kacprzyk und erklärte, dass von einem WC-Einbau immer wieder Abstand genommen wurde, weil die Gemeinde sich schon über zehn Jahre mit dem Gedanken für einen Neubau trage, der gemeindliche Einrichtungen unter einem Dach vereint. Auch der Gemeindearbeiter zieht mit seiner Werkstatt ein.

Anziehungspunkt für Touristen

Mit Warnows neuem Gemeindezentrum soll zugleich ein Anlaufpunkt für Wissbegierige und Touristen geschaffen werden, die nicht zuletzt durch den neuen Radweg von Grevesmühlen dorthin finden werden. „Wir wollen über das Naturschutzgebiet Santower See informieren“, sagte Lothar Kacprzyk. Dazu sollten auch die Außenanlagen genutzt werden.

Fachliche Unterstützung erhoffte sich der Bürgermeister dabei vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt sowie vom Naturschutzbund. „Die Anwohner sind froh, dass der Schandfleck nun weg ist“, so Kacprzyk.

