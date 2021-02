Grevesmühlen

Im ausverkauften G-Haus zelebrierte der Grevesmühlener Carneval Club die 35. Session. Darüber berichtete die OZ heute vor zehn Jahren.

Der Fasching der Jecken kam beim Narren-Volk gut an : Generationen feierten miteinander. Zuhörer applaudierten und jubelten laut. Und wenn man sah, wie viele Gäste das an diesem Abend in Grevesmühlen machten, dann sagte das schon einiges aus über den GCC.

Als der Grevesmühlener Carneval Club im G-Haus feierte, drängten sich Menschen auf dem Parkett, auf der Empore, überall. Der Präsident der Narren, Jörg Bibow, hatte den amerikanischen Abend eröffnet, verkleidet als Uncle Sam – der wohl bekanntesten Nationalallegorie der Vereinigten Staaten – hob er die Hand: „Kreihnsdörp - scharp vör!“, ruft er und aus der Menschen-Masse hallte das Echo zurück.

Das Haus war ausverkauft. Ehrenpräsident Gert Bentin, der Gründungsvater das GCC – sprach sogar von einem „kleinen Problem“. Die Nachfrage der Gäste sei größer als es der Club bewältigen könne. „Wir können gar nicht alle reinlassen.“

Von Jürgen Lenz