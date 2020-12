Grevesmühlen

„Essen auf Rädern“ wird ab 2011 als tiefgefrorene Wochenration von Schwerin aus an die Haustüren gebracht. Künftig gibt es Sprechstunden in der Begegnungsstätte im Vogelsang. „Ich bin dann nicht mehr hier“, sagt Elvira Kausch (55) und packt in der Geschäftsstelle der Volkssolidarität einige vergilbte Ordner in einen Umzugskarton.

Ihr unüberhörbarer sächsischer Dialekt klingt dabei schon etwas wehmütig. „Ich räume über 50 Jahre Volkssolidarität auf, hier in Grevesmühlen gab‘s ja auch mal eine Kreisgeschäftsstelle.“ Ein Umzug steht an. Die Büro-Adresse Im Vogelsang 1 wird es im nächsten Jahr nicht mehr geben. Die Adresse der Begegnungsstätte Im Vogelsang 2 bleibt aber weiter mit der Volkssolidarität verknüpft.

Speziell betroffen ist das bekannte „Essen auf Rädern“ – es wandert von Grevesmühlen nach Schwerin ab, wird dort ab Januar 2011 zentralisiert. Der Grund ist naheliegend, sagt Elvira Kausch, Leiterin des Mahlzeitendienstes im Kreisverband Schwerin/ Nordwestmecklenburg: „Es sind wirtschaftliche Zwänge. Das ist wie zu Hause, da kann man auch nicht ständig im Minus wirtschaften“.

Zudem sei es die einzige Dienstleistung der Volkssolidarität in Grevesmühlen, die hier weder Kindertagesstätte, Sozialstation oder Wohnheim hat.

