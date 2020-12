Grevesmühlen

Weiße Weihnachten? Ja, die gab es. Und zwar vor zehn Jahren. Auf der Gemeindestraße zwischen Bobitz und Dambeck bis hin nach Dalliendorf ging am 24. Dezember gar nichts. Binnen weniger Stunden war die Strecke zugeweht, etliche Autos hatten sich festgefahren. OZ-Austräger Georg Meier schlitterte mit seinem Moped gegen 11 Uhr durch Dambeck und teilte die Zeitung aus. Mittags machte sich dann Wolfgang Groß, Geschäftsführer der H. & W. Groß Transportgesellschaft, mit seinem Radlader auf den Weg. „Viele hatten schon bei mir angerufen und gefragt, ob ich sie rausziehen kann“, berichtete der Dalliendorfer.

Acht Stunden lang schob er den Schnee von den Gemeindestraßen. Bis nach Quaal und Tressow fuhr er, sorgte für freie Straßen und half so einigen Autofahrern aus der Klemme. Meterhoch stapelte sich der Schnee am Straßenrand. Erst gab es nur eine schmale Fahrspur von Bobitz nach Dambeck. Erst um halb neun konnte er endlich den Heiligen Abend begehen. „Gut, dass der Weihnachtsmann bei mir etwas später kommt.“ Und auch am ersten Weihnachtstag war er noch neun Stunden unterwegs

Von Michael Prochnow