Boltenhagen

Eigentlich sollte im Jahr 2010 der erste Spatenstich erfolgen, damit die Boltenhagener Wassersportler, Rettungsschwimmer und Fischer ein Jahr später ihre neue Unterkunft im Hafen neben dem Iberotel beziehen konnten. Doch das war in weite Ferne gerückt – wieder einmal. Der Landkreis teilte im Oktober 2010 mit, dass die maritime Begegnungsstätte nicht gebaut werden könne. Das gelte so lange, so hieß es, bis die Mängel des Bebauungsplanes beseitigt sind.

Ende Juni 2010 hatte das Oberverwaltungsgericht Greifswald den Bebauungsplan für unwirksam erklärt. Die Richter begründeten ihr Urteil damit, dass dieser der europäischen Vogelschutzrichtlinie unterliege. Doch mit deren strengen Vorgaben sei der B-Plan nicht vereinbar. Grund: Mehrere besonders geschützte Vogelarten seien durch den Bau des großen Hotelkomplexes beeinträchtigt worden. Die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung müsse geprüft werden, hieß es damals.

Anzeige

Fördermittel waren zugesagt

Trotzdem hatte die Gemeinde am Bau der Unterkunft festgehalten, denn die forderten die Wassersportler und Rettungsschwimmer schon seit Jahren. Außerdem waren im Sommer 2010 Fördermittel von 300 000 Euro zugesagt worden. Und, so hieß es seinerzeit, der B-Plan sei weiterhin gültig. Denn die Gemeinde hatte Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht eingelegt, nachdem die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen worden war.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Somit hatte die Entscheidung aus Greifswald noch keine Rechtskraft. Das hieß, die Baugenehmigung hätte erteilt werden können. Doch das lehnte der Landkreis mit der Begründung ab, dass die Folgen nicht abzuschätzen wären. „Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, wird es keine Baugenehmigung geben, bis die Mängel im B-Plan beseitigt sind, insbesondere die fehlende Ausweisung von Vogelschutzgebieten“, hieß es damals aus der Kreisverwaltung.

Lesen Sie auch: Als eine Wohnungsauflösung in Groß Molzahn einen „Schießstock“ zutage führte

Die Mitglieder des Wassersport- und Segelclubs Boltenhagen bedauerten die Entscheidung – und mussten im Jahr 2011 wieder mit einem Container Vorlieb nehmen. Die Rettungsschwimmer sind in der Schule untergebracht worden. Die maritime Begegnungsstätte schaffte es noch mehrere Jahre auf die Tagesordnung der Gemeindevertreter – und wurde bis heute nicht gebaut.

Von Jana Franke