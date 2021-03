Grevesmühlen

Die Nachricht am 13. März 2011 lautete: Die Ergebnisse der Handwerksprüfungen sind alles andere als berauschend: 78 Jugendliche hatten an den Prüfungen teilgenommen: drei bestanden mit „gut“, 22 mit „befriedigend“, 34 mit „ausreichend“. 19 Teilnehmer bestanden die Prüfung nach dreieinhalb Jahren nicht.

Besonders schlecht lief es bei den Elektrikern. Von 19 Lehrlingen rasselten elf durch, sieben beendeten die Lehre mit „ausreichend“. Nachdenklich stimmt auch das Ergebnis der Jugendlichen, die ihre Prüfung wiederholen mussten. Von 18 bestanden nur drei, acht nicht, sieben waren erst gar nicht mehr angetreten.

Die Pläne der Prüflinge

Aus einem eher schwächeren Jahrgang, so Kreishandwerksmeister Eckard Gauer, stachen drei Jugendliche heraus, die ihre Ausbildung mit „gut“ abgeschlossen haben. So Isabell Jabs aus Wismar (Unser Heimatbäcker GmbH Pasewalk). Die 21-Jährige hat in Gägelow gearbeitet, vorzeitig ausgelernt und möchte im Sommer ein Studium mit Ausrichtung Lebensmittelchemie beginnen. Der Jahrgangsbeste Michael Bollow aus Bülow bei Rehna hat einen Arbeitsvertrag als Metallbauer in der Tasche.

Diesen hätte Jahn Gerth aus Klütz auch gern gehabt. Doch die Bauschlosserei Duwe in Grevesmühlen hat, wie er sagt, zu viele Gesellen. So will sich der 23-Jährige auch im Ausland um einen Job bewerben. Die festliche Freisprechung der Kreishandwerkerschaft fand im Zeughaus statt.

Von Michael Prochnow