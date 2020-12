Wismar

Vor genau zehn Jahren sank im Wismarer Hafen der Angelkutter „ Michael Glinka“. Nur eine Mastspitze des 24 Meter langen Schiffes schaute am 22. Dezember 2010 noch aus dem Wasser. „Schlimm, unerwartet und ein schwerer Schlag für mich“, waren die ersten Worte von Eigner Raik Skowronek.

Denn das Tauch- und Angelschiff war seit Jahren eines der letzten noch fahrtüchtigen Fischkutter der einstigen Wismarer Fangflotte. Deshalb liege ihm der Erhalt dieses Fahrzeuges auch weiterhin am Herzen. Die Ursache des Unterganges, der sich gegen 18 Uhr ereignet hatte, lässt im Moment nur Vermutungen zu. Eispressung am hölzernen Rumpf, der allerdings auch mit Stahlblech verstärkt ist, wäre wahrscheinlich. Doch ebenso könnte auch ein See-Ventil undicht geworden sein.

Fakt ist allerdings, dass die Eisdicke im hinteren Bereich des Westhafens, wo keine Schiffsbewegungen stattfinden, bereits eine Dicke zwischen 10 und 15 Zentimeter angenommen hat. „Wir wissen noch nicht, was wirklich passiert ist“, so Skowronek. Deshalb verweist er darauf, dass erst nach der Bergung eindeutig geklärt werden könne, was den Schaden ausgelöst hat.

Von Michael Prochnow