Boltenhagen

Zum sechsten und auch letzten Mal lobten die Kurverwaltung und der Gewerbeverein Boltenhagen im Jahr 2010 einen Fotowettbewerb aus – in jenem Jahr unter dem Motto „Badespaß in Boltenhagen“ aus. Der Bezug zum Ostseebad sollte genauso auf dem Foto klar zu erkennen sein, wie das Motto „Das Ostseebad ist immer eine Reise wert“. Diese beiden Bedingungen hatte der damalige Kurdirektor Dieter Dunkelmann an die Teilnahme geknüpft. Mit ihrem Schnappschuss räumte Isabell Röver aus Schellerten im Jahr 2010 ab.

Ihr Foto zeigte, dass trotz Wasserdusche zur Erfrischung über den Kopf und Namenszug „ Boltenhagen“ auf dem Bauch noch gutes Aussehen möglich ist. 50 Bilder sind seinerzeit eingesendet worden. Eine Jury pickte die Besten in der Kategorie Erwachsene und Kinder heraus.

Die Idee hinter der Aktion: den Urlaubern des Ostseebades eine weitere Attraktion bieten und sie an den Ort binden. Verschiedene Themen waren von 2005 bis 2010 auf Hunderten Bildern festgehalten worden – allen voran der Badespaß. Kurzum: Der Fotowettbewerb wurde von den Urlaubern gut angenommen und war eine Bereicherung für den Ort. Hin und wieder nutzte die Verwaltung die eingereichten Bilder für Marketingaktionen.

Denn das Besondere war, dass das Ostseebad aus Sicht der Gäste gezeigt wurde und nicht die Sichtweise eines beauftragten Profi-Fotografen widerspiegelt. „Wenn die Touristen ihre Ferien bei uns genießen, dann ist auch auf ihren Fotos zu sehen, dass Boltenhagen immer eine Reise wert ist“, sagte der Kurdirektor damals.

Ab 2011 hatte es keinen Wettbewerb mehr gegeben. Schade, sagen viele. Vielleicht wird es nach zehn Jahren ja Zeit für eine Wiederholung? Gerade nach dem Corona-Jahr 2020 heißt es als Ort einmal mehr, attraktiv für Urlauber zu sein.

Von Jana Franke