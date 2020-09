Boltenhagen

Robert, Yannik oder Nele, Leon, Laura oder Leon – und alle anderen der Klasse 1a und 1b der Grundschule Boltenhagen: Erkennt Ihr euch auf diesem Foto wieder? Stolz habt Ihr eure Ranzen und die Zuckertüten präsentiert.

Die Klasse 1a mit Klassenleiterin Marion Jüptner. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Anzeige

Veröffentlicht hatte die OZ die Fotos am 29. September 2010. In jenem Jahr seid ihr eingeschult worden. Marion Jüptner beziehungweise Jörg Paap waren eure Klassenleiter.

Klasse 1b mit Klassenleiter Jörg Paap. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Nun, zehn Jahre später, habt ihr entweder erfolgreich die zehnte Klasse abgeschlossen und seid bereits in der Ausbildung oder ihr strebt das Abitur an. Wo auch immer Ihr seid, was auch immer Ihr macht: Die OZ wünscht alles Gute für die Zukunft.

Von Jana Franke