In der Rubrik „Vor zehn Jahren“ stellen wir Ereignisse vor, über die OZ-Redakteure in der Grevesmühlener Ausgabe berichteten. Heute blicken wir auf den 16. März 2011 zurück. Damals plante die Stadt einen generellen Leinenzwang in all ihren Stadtteilen und am Strand. Was wurde daraus?