Ihrem Ärger Luft machen wollten Eltern am 5. Oktober in der OZ. Die 149 Kinder, die die Grundschule in Selmsdorf besuchten, hatten mehr Ausfall und Stillarbeit im Unterricht als regulär Mathe, Deutsch und Co. Grund: Lehrermangel. Eine Klasse hatte nicht mal eine Klassenlehrerin. Unhaltbare Zustände für die Eltern, die zum Teil selbst den Unterricht übernahmen, wie sie sagten. Auch Hausaufgaben hätten sie aufgegeben.

Ursache für die Personalsituation an der Schule war der Weggang eines jungen Lehrers. Der hatte elf Unterrichtsstunden an der Grundschule abgesichert. Die damalige Schulleiterin erklärte seinerzeit gegenüber der OZ, dass sie sich nicht zu den Umständen an ihrer Einrichtung äußern dürfe und verwies an das Schweriner Bildungsministerium. Von dort hieß es: Kurz nach dem Weggang eines Lehrers habe tatsächlich stundenweise Stillarbeit stattgefunden, die durch Pädagogen entsprechend vorbereitet wurden. Eine Beaufsichtigung der Schüler fand durch Eltern statt. Unterricht durch Eltern, wie einige behaupteten, sei jedoch nicht erteilt worden.

Nach Erscheinen des Zeitungsartikels hat das Bildungsministerium den Eltern verboten, die Kinder zu beaufsichtigen. Wenige Wochen später war eine neue Lehrkraft eingestellt worden.

Von Jana Franke