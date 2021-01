Roggendorf

-Gleich 15 Hunde musste das Veterinäramt von Nordwestmecklenburg von einem Gehöft in der Nähe von Grevesmühlen retten im vergangenen Jahr. Sechs Welpen waren darunter. Die Bedingungen für die Tiere waren so katastrophal, dass der Behörde keine andere Entscheidung übrig blieb. Dabei hatte der Halter vorher mehrfach die Chance erhalten, an den Zuständen etwas zu ändern. Doch oft wollen oder können die Halter das nicht, so Sabrina Klüßendorf, Mitarbeiterin des Tierheims. Sie seien schlichtweg überfordert. Im Roggendorfer Tierheim müssen die Mitarbeiter dann nicht nur die Tiere körperlich aufpäppeln, oft haben sie auch Probleme, Menschen zu vertrauen.

Seit drei Monaten ist „Big“ in seinem Roggendorfer Zwinger, herangeholt aus einem nur wenige Kilometer von Grevesmühlen entfernten Dorf. Wer den etwa acht Jahre alten Rüden betrachtet, sieht spätestens auf dem zweiten Blick, dass ihm das rechte Ohr fehlt. „Das musste aus Krankheitsgründen amputiert werden“, berichtet Sabrina Klüßendorf.

Es seien alles Hunde, die wegen nicht artgerechter Haltung beschlagnahmt wurden, sagt Tierheimleiterin Annette Herbing. „Oft sind es Hunde, die draußen gehalten werden.“ Es seien auch schon welche total verwildert, mit Flöhen und Würmern durchsetzt, eingeliefert worden. „Einige lassen sich jetzt noch nicht anfassen.“ Anderen seien ebenfalls schlechte, ja unerträgliche Haltungsbedingungen anzusehen. Oder sie seien auch äußerst aggressiv.

Bei bestimmten Rassen, wobei es gar nicht die bekannten Kampfhunde sein müssen, sollten besonders die Züchter darauf achten, dass die jungen Tiere „unbedingt in sachkundige Hände“ abgegeben werden, rät Annette Herbing. So auch bei dem gerade im Trend liegenden Malinois, einer Variante des Belgischen Schäferhundes. Ein solcher war im vergangenen Jahr aus dem Schuppen seines Halters ausgebrochen und hatte auf einem Dassower Spielplatz einen achtjährigen Jungen in den Rücken gebissen. Der Hund kam ins Tierheim. Der „Mali“-Charakter wird zum Beispiel mit einer weiten Skala von „gut sozialisiert“ bis zu „aggressiv und mit Vorsicht zu behandeln“ beschrieben.

Von Michael Prochnow