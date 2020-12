Babst

Von „guter Stube“ konnte nach dem unfreiwilligen Besuch eines Kleintransporters in einem Haus in Babst bei Neukloster keine Rede mehr sein: Am 2. Dezember 2010 berichtete die OZ über Familie Rieger, die seinerzeit fassungslos im Gästezimmer standen. Überall war Schutt verteilt. Die große blaue Plane im Zimmer schützt zwar halbwegs die riesige Öffnung in der Ziegelsteinfassade des Hauses, allerdings bot sie keinen Schutz gegen die eisige Kälte, die sich so durch das ganze Haus zog. Zwei Tage zuvor war am Nachmittag gegen 16 Uhr ein Kleinlaster in Zimmer gekracht. Das Haus war nicht mehr bewohnbar. Aufgrund der möglichen Baufälligkeit wurden vorsorglich Wasser und Strom abgestellt.

Nach Polizeiangaben kam aus noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeugführer aus Niedersachsen mit seinem Kleintransporters VW T5 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei hielt ihn weder ein Betonpfeiler noch der Gartenzaun davon ab, die Hauswand zu durchbrechen. Der damals 52-jährige Fahrer aus Ostfriesland hatte Glück. Nur leicht verletzt konnte ihn der Notarzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus schicken.

Der gesamte Vorderteil des Fahrzeugs befand sich im Zimmer. Um den Fahrer kümmerten sich zunächst zwei Nachbarn, die auch die Feuerwehr alarmierten. Dennoch zog sich die ganze Aktion noch bis gegen 22.30 Uhr hin. Das Sichern des einsturzgefährdeten Bereiches dauerte so lange, weil zunächst das Fahrzeug das Oberteil des Hauses hielt. Der Schaden ist mit mehr als 60 000 Euro beziffert worden.

