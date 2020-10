Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatte sich im Jahr 2008 bestürzt über einen rechtsextremistischen Brandanschlag auf ein Lokal in Karow (Nordwestmecklenburg) geäußert. 2010 war klar: Die Tat war fingiert.

Als Rechtsradikale ein Restaurant in Karow angriffen – oder doch nicht?

OZ-Rubrik „Vor zehn Jahren“ - Als Rechtsradikale ein Restaurant in Karow angriffen – oder doch nicht?

OZ-Rubrik „Vor zehn Jahren“ - Als Rechtsradikale ein Restaurant in Karow angriffen – oder doch nicht?