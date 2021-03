Vor zehn Jahren: Reitsportler aus NWM in Redefin am Start

Grevesmühlen/Redefin

Vor zehn Jahren ging es unter anderem um talentierte Reitsportler aus der Region. Damals meldete die OZ: Zum sechsten Mal lädt das Landgestüt Redefin am Wochenende zu den Hallen-Landesmeisterschaften im Springreiten ein. Nach dem gestrigen Springpferdetag für die vierbeinigen Youngster werden von heute bis Sonntag die Titelträger bei den Ponyreitern sowie bei den Junioren und Jungen Reitern, Senioren (Ü 40), Damen und Reitern ermittelt. Mit Ponyreiterin Lara Bergmann (Insel Poel), Senior Jörg Kellmann und Juliane Weihs (beide Grevesmühlen) gehen drei Reiter aus Nordwestmecklenburg als Titelverteidiger an den Start.

Für die Amazone aus Grevesmühlen war es im vergangenen Jahr übrigens der erste Hallentitel ihrer Laufbahn. Bei den Reitern gewann zudem vor einem Jahr Michaela Jörke aus Schönberg die Bronzemedaille ebenso wie Rüdiger Brombach (Pötenitz) bei den Senioren. Auch Sophie Dörre (Pötenitz) will wieder ein gewichtiges Wort bei den diesjährigen Titelkämpfen mitreden. Im Vorjahr wurde sie bei den Ponyreitern hinter Lara Bergmann Vizemeisterin. In der kommenden Woche steht nun auch das erste Hallenturnier der Springreiter in diesem Jahr in Nordwestmecklenburg auf dem Programm.

Von Michael Prochnow