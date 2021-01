Boltenhagen

Das war eine Riesenparty kurz vor dem Jahreswechsel vor zehn Jahren: Schlagerstar Andreas Martin trat vor 1500 Gästen am Strand von Boltenhagen auf. Nie zuvor habe er mitten im Winter an so einem Ort gesungen, erklärte der Schlagersänger, Komponist und Musikproduzent. Komplimente verteilte Andreas Martin, der durch seinen Hit „Amore Mio“ Bekanntheit erlangte, an das Publikum: „Ihr seid klasse! Bleibt so, wie ihr seid.“

Von einer „tollen“ und „gelungenen“ Veranstaltung sprachen die Veranstalter am Abend. Die Kurverwaltung, der Tourismus- und Wirtschaftsverein sowie der Ostsee-Service Boltenhagen hatten die Schlagerparty organisiert. „Wir haben 1000 Gäste im Zelt und weitere 500 vor der Videoleinwand, das ist ein voller Erfolg“, sagte der zufriedene Veranstalter Heiko Subat.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Michael Prochnow