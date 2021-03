In der Rubrik „Vor zehn Jahren“ stellen wir Ereignisse vor, über die OZ-Redakteure in der Grevesmühlener Ausgabe berichteten. Heute blicken wir auf den 19. März zurück. Damals protestierten Bürger gegen eine neue Parkverbotszone in der Lindenstraße in Schönberg. Waren sie erfolgreich?