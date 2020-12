Schönberg

So wie das Jahr 2010 endete, so hatte es für die Fußballer begonnen, mit einem Winterchaos. Erstmals seit Jahren versank bei den meisten Vereinen die Vorbereitung auf die Rückrunde buchstäblich im Schnee und Eis. Unzählige Spielabsagen führten dazu, dass die meisten über Ostern oder Pfingsten ein- oder sogar zweimal ran mussten. Besonders hart getroffen hat es den FC Schönberg, denn das Jahnstadion wurde von der sogenannten Schneefäule heimgesucht. Bis Anfang Mai konnte dort nicht eine Partie stattfinden, vier Punktspiele fanden auf dem Kunstrasenplatz in Boltenhagen statt. „Ein Lob geht an dieser Stelle an den SC Boltenhagen. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit, die wir gern weiter fortsetzen“, so Schönbergs Vereinschef Wilfried Rohloff.

Von Michael Prochnow