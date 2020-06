Vorbei der Hype: Was von den Autokinos in Mecklenburg übrig bleibt

Güstrow/Wismar

Die LED-Leinwand ist verschwunden, die Technik abmontiert: das Autokino auf der Galopprennbahn zwischen Bad Doberan und Heiligendamm ist Geschichte. Auch die Autokinos in Wismar und Güstrow haben geschlossen. In Corona-Zeiten entstanden, bleibt nur das Filmvergnügen aus dem Fahrzeug heraus im Rostocker Iga-Park. Nicht nur der Hype sei vorbei, sagen Veranstalter, auch die Kosten für die LED-Wand seien nicht wirtschaftlich. Dennoch gibt es Ideen für Open-Air-Kinos.

„Die Zuschauerzahl ist zurückgegangen“, nennt Torsten Schellin, Vorsitzender des Kino- und Kulturvereins Bad Doberan, den Grund für das Autokino-Aus. Während die Übertragung der Fußballspiele noch gut angenommen worden sei, wären bei manchen Filmvorführungen nur noch zehn Autos vorgefahren. Zu wenig. „Der Hype war weg“, sagt Thorsten Schellin.

Anzeige

Veränderung der Zuschauerzahlen mit Öffnung der Gastronomie

Seit die Gastronomie wieder öffnen konnte und das Wetter besser wurde, wurde das Autokino immer weniger angenommen. Der Kino- und Kulturverein hatte zusammen mit dem Radiosender Antenne MV das Event ins Leben gerufen. Zukunft habe das Projekt in der Form aber nicht. „Wenn nicht Corona wäre, wäre ein Autokino mit einer LED-Wand nie kostendeckend“, sagt Torsten Schellin deutlich. Etwa 10 000 Euro würde diese übers Wochenende kosten.

Weitere OZ+ Artikel

Die LED-Wand vom Autokino an der Rennbahn in Bad Doberan wurde am Montag abgebaut. Quelle: Kino- und Kulturverein Bad Doberan

Durch die Corona-Pandemie seien die LED-Wände nicht vermietet worden und konnten so für die Autokinos genutzt werden. So habe jeder ein bisschen eingenommen. „Besser als nichts“, sagt Schellin. „Sinn und Zweck war es auch nicht, Geld zu verdienen, sondern das man was gemacht hat.“

Erste Wochen ausverkauft

Auch in Güstrow ist die LED-Leinwand der Grund für das Ende des Autokinos auf dem Gelände der Firma MVS Veranstaltungstechnik, die zusammen mit Thomas Hensel von der Bar „Schnick Schnack“ die Idee des Autokinos in Mecklenburg hatte. Seit dem 9. April waren hier täglich Filme gezeigt worden. „Wir waren das erste Autokino in Mecklenburg“, sagt Thomas Hensel in Bezug auf die Corona-Zeit und den damit verbundenen Shutdown. „Der große Hype ist vorbei, es wurden immer weniger Autos“, sagt auch Thomas Hensel. Zudem war mit den Corona-Lockerungen auch die LED-Wand als Mietobjekt wieder gefragt.

Mathias Illig (l.) von MVS und Thomas Hensel vom Schnick Schnack haben das Güstrower Autokino betrieben. Quelle: Ove Arscholl

Dabei war das Kino zu Beginn wochenlang ausverkauft. „Wir waren 14 Tage lang das einzige kulturelle Event in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Hensel. Dann wurde das Autokino in Wismar eröffnet, kam Bad Doberan hinzu. „Als im Mai die Gaststätten wieder öffneten und dann die Zoos, war der Hype vorbei.“

Ein dauerhaftes Angebot sei das Autokino nicht. Aber: „Es hat uns eine gewisse Zeit Einnahmen reingespielt“, sagt der Geschäftsmann. Die Mitarbeiter vom „Schnick Schnack“, die in Kurzarbeit mussten, konnten dann im Autokino eingesetzt werden. „Wir haben einen bunten Abend gemacht mit Livemusik und Bingo, wie wir ihn auch im ‚Schnick Schnack‘ machen.“ Für einen Poetry Slam wurde eine kleine Bühne neben die Leinwand gebaut.

Pläne für den Sommer

Autokino soll zumindest in Güstrow noch keine Geschichte sein. „Wir wollen im Juli und August am Wochenende Filme zeigen.“ Dann über Projektion.

Auch der Kino- und Kulturverein Bad Doberan hätte gerne bis in den Sommer hinein Kino auf der Rennbahn angeboten. Auch für die Urlauber. „Wir mussten die Reißleine ziehen“, sagt Torsten Schellin. Auf Filmvorführungen muss dennoch nicht verzichtet werden. Zum einen hat der Verein das Kino im Kamp-Theater nach der Corona-Auszeit wieder in Betrieb genommen – unter Einhaltung der Hygienebestimmungen: Besuch mit Nasen-Mund-Schutz, Abstand zwischen den Sitzplätzen, Spuckschutzscheibe am Kiosk. Neue Filme können noch nicht gezeigt werden. „Die Neustarts sind alle auf den Herbst verschoben.“

Zum anderen soll es auch wieder ein Open-Air-Kino in der Ruine des Wirtschaftsgebäudes auf dem Klostergelände geben. Das hatte der Verein im vergangenen Jahr zum ersten Mal erfolgreich organisiert. Unter den aktuellen Corona-Verordnungen rentiere sich das Event bisher aber nicht. „Für 40 Leute lohnt sich der Aufwand nicht“, sagt Thorsten Schellin und möchte weitere Lockerungen abwarten.

Autokino im Iga-Park Rostock bleibt

Open-Air-Kino gibt es derzeit noch im Iga-Park in Rostock. „Wir bleiben geöffnet und zeigen weiterhin Filme“, sagt Rimbert Schickling, Geschäftsbereichsleiter Veranstaltungen im Iga-Park Rostock, zum Autokino, das zusammen mit dem Lichtspieltheater Wundervoll realisiert wird. Bis zu 50 Autos haben am Freitag, Sonnabend und Sonntag auf der Fläche an der Warnow Platz.

Rostocker Autokino im Iga-Park: Servicekraft Pascal Sieg (21) vom Staalrockcafe serviert Burger und Nachos. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Tickets müssen vorab online bestellt werden (www.kino-im-igapark.de). Bezahlt wird pro Auto. 20 Euro kostet eine Vorstellung für zwei Personen, ein zusätzliches Personenticket fünf Euro. Nachmittagsvorstellungen kosten 15 Euro.

Organisiert würden auch Sonderformate, sagt Rimbert Schickling. Beispielsweise ende eine Harley-Davidson-Sternfahrt im Iga-Park. Gezeigt werde der Film „Easy Rider“.

Das Open-Air-Kino solle längerfristig im Iga-Park etabliert werden. Jedoch nicht als Autokino. „Die Idee in die Richtung gibt es schon länger“, sagt Schickling, denkt dabei an ein Strandkorbkino. Doch vor September werde es zur Zukunft der Filmvorführungen keine Entscheidung geben.

Von Anja Levien