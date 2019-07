Grevesmühlen/Upahl

Eine Frau wurde bei einem Unfall am Sonnabendvormittag auf der A 20 nahe der Abfahrt Grevesmühlen verletzt. Laut Polizeiangaben war ein hinterer Reifen an dem Mercedes aus Rheinland-Pfalz geplatzt, der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Wie die Rettungskräfte, unter anderem waren die Feuerwehren aus Upahl und Grevesmühlen im Einsatz, hatten nicht nur umgehend einige Ersthelfer am Unfallort gehalten und Unterstützung geleistet, auch zwei Kleinbusse mit Nachwuchsfeuerwehrleuten aus Schleswig-Holstein waren zufällig dort und halfen sofort mit bei der Versorgung der verletzten Beifahrerin. Die Frau wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht, der Mercedes musste abgeschleppt werden. Wie die Feuerwehrleute berichteten, hätten sie bei der Fahrt zum Einsatz eine vorbildliche Rettungsgasse vorgefunden. Das sei leider keine alltägliche Erfahrung.

Michael Prochnow