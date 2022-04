Vorgarten in Boltenhagen: Schnuller statt Ostereier im Strauch

Boltenhagen

Ein paar Ostereier zieren den Garten von Hannelore Borchardt an der Strandpromenade in Boltenhagen. Vier Sträucher vor ihrem Grundstück und im Garten hängen aber voller Gegenstände, die sonst im Kindermund stecken. Etliche Schnuller baumeln dort an den Zweigen.

„Das sind alles Findlinge“, sagt Hannelore Borchardt und meint Fundsachen. „Die finde ich immer wieder auf dem Weg, weil Kinder sie fallen lassen und die Eltern es nicht bemerken“, sagt die Seniorin. Schon seit mindestens zehn Jahren sammelt sie die Nuckel an ihren Pflanzen. Nach einem Schnuller gefragt, weil er erkannt wurde, hat aber noch niemand. Oft sehe sie Mütter, die mit dem Handy in der Hand nicht aufmerksam seien.

„Dann verliert das Kind den Schnuller und sie gehen einfach weiter.“ Das findet sie nicht nur schade, weil den Kindern mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. „Die sind ja auch teuer. Mit einer Kette und dem Namen drauf, kosten die einige Euro“, sagt sie. Aber es sei auch schon vorgekommen, dass eine Familie sie extra wegen der vielen Schnuller in den Büschen besucht hat. „Da war eine Tochter noch im Kindergarten und sie hat dann ihren Schnuller hier an den Busch gehängt“, erzählt Hannelore Borchardt. „Dabei hatte sie ein bisschen Tränen in den Augen“, sagt die Seniorin, die sich über solche Momente freut, auch wenn Urlauber ihren speziellen Schmuck fotografieren.

Von Malte Behnk