Schönberg

Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte in den 1990er Jahren, bei denen in Mölln und Lübeck Menschen getötet wurden, die ausländerfeindlichen Krawalle in Rostock Lichtenhagen beschäftigten 2002 einige Schülerinnen des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Schönberg. In einer Mädchenzeitschrift hatten Judith Taudien und Diana Arnold von einem Projekt gelesen, das „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ heißt. Diesen Titel wollten sie für ihr Gymnasium bekommen. Es gelang und 20 Jahre danach wird immer noch in Projekten gegen Rassismus, für Integration und Zivilcourage gearbeitet.

„Schwarzfahrer“ holen 2002 Titel ans Gymnasium

Im Januar 2002 war das Gymnasium in Schönberg die erste Schule in Mecklenburg-Vorpommern, die sich den Titel erarbeitet hatte. Heute tragen ihn 53 Bildungseinrichtungen im Land. Die Initiative ging damals von der Gruppe aus Schülerinnen und Schülern aus, die sich nach einem Kurzfilm „Die Schwarzfahrer“ nannten. „Sie mussten alle Schüler befragen, ob sie für die Initiative sind und 77 Prozent stimmten zu, sich für den Titel zu bewerben“, berichtet Lehrerin Astrid Golla, die die Gruppen um das Projekt seit zehn Jahren begleitet.

Lehrerin Astrid Golla begleitet das Projekt "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage" seit zehn Jahren am Ernst-Barlach-Gymnasium. Quelle: Malte Behnk

Es gab Tendenzen in rechte Szene

Die ersten Schüler um Judith Taudien und Diana Arnold wurden vom Komponisten Thilo von Westernhagen aus Dönkendorf als Pate unterstützt. „Mir war es damals wichtig, ein Zeichen zu setzen, da es an der Schule Tendenzen in die rechte Szene gab“, schreibt Diana Arnold zur Feierstunde anlässlich des vor 20 Jahren verliehenen Titels. „Ich denke auch heute noch, dass die Schule ein Ort ist, an dem über Rassismus gesprochen werden muss. Daher freue ich mich, dass sich das EBG weiterhin dazu engagiert.“ Auch Mitinitiatorin Judith Taudien freut sich, dass das Projekt weiter mit Leben gefüllt ist. „Ich denke, dass das Thema heute viel breiter aufgestellt werden muss. Neben Rassismus spielen heute ja alle Arten von Diskriminierung eine Rolle“, schreibt sie. „Auch finde ich Themen wie Integration und Engagement, bezogen auf unsere Umwelt, sehr wichtig. Auf die Courage kommt es an!“

Nicht alle Schüler werden erreicht

Als Lehrerin war 2002 Carmen Peuse an der Seite der Schüler. „Sie waren begeistert davon, Projekte zu machen, die sich gegen Rassismus richten. Sie organisierten alles alleine“, sagt Carmen Peuse, die inzwischen im Ruhestand ist. Unter anderem hatten sie damals den Regisseur des Films „Oi! Warning“ Dominik Reding eingeladen, der mit Schülern über Punks und Skinheads diskutierte. „Sie waren mit Herzblut dabei, auch wenn sie von Mitschülern und auch einigen Lehrern zunächst belächelt wurden.“ Carmen Peuse musste aber auch lernen, dass nicht alle Schüler mit den Aktionen erreicht werden konnten. „Diejenigen, die sich wirklich mit dem Thema befasst und es verstanden hatten, waren gute Multiplikatoren.“

links: Carmen Peuse begleitete den Start des Projekts 2002. Sie ist im Ruhestand. rechts: Lisa Lieweke (24) aus Herrnburg hat 2016 Abitur gemacht und gehörte zur Gruppe „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ , die 2014 einen Integrationstag mit Podiumsdiskussion mit dem “Feine Sahne Fischfilet“-Sänger Monschi organisierte. Quelle: Malte Behnk

53 Schulen ohne Rassismus in MV Im Januar 2002 erwarb das Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg als erste Schule in Mecklenburg-Vorpommern den Titel „Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage“. Heute sind es landesweit 53 Schulen mit dem Titel. Damit verpflichten sich die Schüler und Lehrer, sich gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer Schule einzusetzen, bei Konflikten einzugreifen und regelmäßig Projekttage zum Thema durchzuführen. Weitere Infos zur Aktion im Internet unter www.schule-ohne-rassismus.org

Sänger Jan "Monschi" Gorkow von "Feine Sahne Fischfilet" kam 2014 zum "Tag der Integration und Gesellschaft" am Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg. Quelle: Lenz Jürgen

Podiumsdiskussion mit Punk-Sänger „Monschi“

Möglichst alle Mitschüler erreichen wollten aber die Schüler, die sich 2014 mit Rassismus, Courage und Toleranz auseinandersetzten. Lisa Lieweke (24) aus Herrnburg gehörte dazu. „Wir haben einen ganzen Projekttag für alle Schüler von der siebten bis zur elften Klasse organisiert“, berichtet sie. An vielen Stationen ging es um Integration und Ausländerfeindlichkeit. Als Stargast kam Jan „Monschi“ Gorkow, Sänger der Band „Feine Sahne Fischfilet“ zur Podiumsdiskussion.

2013 berichteten Henriette Pinger (l.) und Lisa Meinhardt den Sponsoren von ihrer Reise nach Auschwitz. Quelle: Behnk Malte

Reisen zur KZ-Gedenkstätte nach Auschwitz

Auch Reisen nach Auschwitz und, durch Astrid Golla angeschoben, nach Russland zur Partnerschule in St. Petersburg gehörten in den vergangenen Jahren zum Programm der „Schule ohne Rassismus“. Und obwohl es das Projekt schon 20 Jahre am Schönberger Gymnasium gibt, kommt es auch aktuell dazu, dass Schüler sich rassistisch äußern. „Man muss immer wieder neu starten, weil immer wieder neue junge Menschen in die Schule kommen“, sagte auch Nicola Iversen, Landeskoordinatorin des Projekts. „Der Titel ist auch kein Siegel, sondern eine Selbstverpflichtung, immer weiter an dem Thema zu arbeiten.“

Von Malte Behnk