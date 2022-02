Selmsdorf

Einwohner sollen mithilfe eines Bürgerhaushaltes direkt entscheiden, wofür die Gemeinde Geld ausgibt? „Ich würde es sehr sinnvoll finden, wenn das Geld gut verwendet wird“, sagt Marcel Zuhl auf dem Spielplatz in Selmsdorf. Die Kommune wird bald einen Bürgerhaushalt einführen. So etwas hat in Mecklenburg-Vorpommern bisher nur Bützow. „Der Bürger hat nur Vorteile davon“, meint Marcel Zuhl. Wofür sollte das Geld nach seiner Meinung ausgegeben werden? „Für so etwas wie hier zum Beispiel“, antwortet Marcel Zuhl und zeigt auf Spielgeräte.

Beschlossen ist der Bürgerhaushalt in Selmsdorf noch nicht. Die Kommunalpolitiker beraten erstmals am 3. Februar. Dass der kommen wird, steht trotzdem fest, denn eine klare Mehrheit will ihn. Sowohl die SPD-Fraktion als auch die Wählergemeinschaft „Bürger für Selmsdorf“ (BFS) sprechen sich für einen Bürgerhaushalt aus.

SPD schlägt 15 000 Euro für Bürgerhaushalt vor

Den ersten Antrag stellt die SPD in einer Sitzung des Hauptausschusses, die jeder Bürger live im Internet verfolgen kann. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernhard Stoeter erklärt vorab, was das Ziel ist: „Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt probehalber die Einführung eines sogenannten Bürgerhaushalts mit einem Volumen von zunächst 15 000 Euro.“ Ende 2023 sollten die Erfahrungen ausgewertet werden. Dann sei Zeit, um darüber zu entscheiden, ob Selmsdorf weiterhin einen Bürgerhaushalt hat.

Udo Gutschke (BFS) sagt über die Einführung eines Bürgerhaushalts in Selmsdorf: „Es ist eine Sache, die wir absolut ausprobieren sollten.“ Es gehe um eine neue Form, bürgernahe Politik zu betreiben. Gutschkes Hoffnung: „Vielleicht kommen Vorschläge von Bürgern zu Dingen, die wir als Gemeindevertreter so nicht im Blickwinkel haben.“ Die BFS sei dafür, 30 000 Euro bereitzustellen und: „Um eine vernünftige Testphase zu haben, sollten es fünf Jahre sein.“

„Ich finde einen Bürgerhaushalt sehr gut“, sagt Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) findet die Idee aus seiner Fraktion „sehr gut.“ Die Politik gebe mit einem Bürgerhaushalt keine Verantwortung ab. Kreft sagt: „Er ist eine sinnvolle Ergänzung zur Haushaltsplanung.“

Alle Einwohner ab 16 Jahren dürfen abstimmen

Bernhard Stoeter begründet den Wunsch nach einem Bürgerhaushalt damit, dass Einwohnern mehr Beteiligung und Einfluss gegeben werden sollte. Wie soll das praktisch funktionieren? Bürger schlagen Projekte vor, über die dann die wahlberechtigten Einwohner abstimmen. Mindestalter: 16 Jahre. Am Ende setzt die Gemeinde die Vorhaben um, die die meisten Stimmen bekommen haben.

Dafür nennt Bernhard Stoeter einige Bedingungen: Die Vorschläge müssen aus dem Bürgerhaushalt finanzierbar sein, dürfen keine zu hohen Folgekosten nach sich ziehen und pro Projekt nicht mehr als zwei Drittel des Etats kosten. Außerdem müssen sie nach dem Vorschlag der SPD-Fraktion in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen, dürfen keine anderen Vorhaben der Kommune behindern, müssen im Einklang mit gesetzlichen Vorschriften stehen und dürfen sich nicht gegen andere Bürger richten.

Einwohner von Nuthetal tanzen zur Livemusik einer Band. Die Stadt verbindet die Abstimmung über Projekte des Bürgerhaushalts mit einem Sommerfest. Quelle: Jens Steglich

Die SPD schlägt eine Abstimmung auf einer Bürgerversammlung Ende März vor. Dann sollen Stimmzettel ausgegeben, eingesammelt und ausgezählt werden. „Anschließend wird das Ergebnis bekannt gegeben und im Anschluss auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht“, heißt es im Beschlussvorschlag.

Premiere in MV: Bützow führte Bürgerhaushalt 2020 ein

Bützow (Landkreis Rostock) ist bisher die einzige Kommune in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Bürgerhaushalt. 2020 stellte die 7800 Einwohner zählende Stadt 30 000 Euro bereit. 1921 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab. Im vorigen Jahr machten 1750 Einwohner mit. Sie entschieden über 40 000 Euro. Die meisten Stimmen bekamen die Vorschläge Fitnesspark, Spielgeräte, Baumpflege, Sonnenliegen, Skaterpark, Fahrradständer und Bänke. Die Stadtvertreter haben den Versuch „Bürgerhaushalt“ auf fünf Jahre begrenzt. Danach wollen sie neu beraten.

Bereits Tradition ist der Bürgerhaushalt im brandenburgischen Nuthetal (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Dort verbindet die Stadt die Abstimmung mit einem Sommerfest. 2021 kam auf Platz eins ein Aufsitzrasenmäher für den Sportplatz, gefolgt von einem überdachten Pavillon mit Sitzgruppe als Treffpunkt für Jugendliche, drei Defibrillatoren für medizinische Notfälle, mehreren Spielgeräten und einer Markise für die Terrasse des Mehrgenerationenhauses.

