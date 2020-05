Vorteile der Corona-Krise: Wildtiere genießen die Ruhe im Klützer Winkel

Boltenhagen/Groß Schwansee

In vielen Teilen der Welt wird der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Tierwelt beobachtet. Auch an der Ostseeküste des Klützer Winkels scheinen wildlebende Tiere sich an Plätze zu trauen, die normalerweise von Besuchern überfüllt sind. Das beobachtet auch Elke Hohls vom Verein Naturraum Klützer Winkel.

„Wenige Strandbesucher bedeuten weniger Störungen“, sagt sie. Der Verein Naturraum Klützer Winkel sammelt Hinweise, möglichst mit Foto- oder Video-Nachweis, über diese interessanten Naturbegegnungen. Dabei gab es schon einige bisher eher unübliche Begegnungen.

Fischotter mit Beute am Strand

Ein Fischotter hat einen Plattfisch erbeutet. Quelle: Naturraum Klützer Winkel

„Am ehemaligen Grenzküstenstreifen wurde eine Kegelrobbe gefilmt, die vom Strand in die Ostsee robbte“, berichtet Elke Hohls. „Eine Beobachterin schickte ein Foto von einem Fischotter, der am sonnigen Nachmittag am fast menschenleeren Strand versuchte, einen frisch gefangenen Plattfisch über den Strand zu schleppen – vielleicht eine Mahlzeit für den Nachwuchs?“

Schweinswale vor Weißer Wiek

Bei einer Beobachtungsfahrt, um die Kegelrobben auf der Lieps zu zählen, beobachteten einige Vereinsmitglieder zwei Schweinswale, die dicht zusammen unweit der Boltenhagener Hotelanlage „Weiße Wiek“ in der störungsarmen Bucht schwammen. In Boltenhagen-Redewisch sorgt zur Zeit ein kleiner Strandbrüter für Aufregung, der zu „Corona-freien“ Zeiten sich sicher nicht diesen stark besuchten Strandbereich ausgesucht hätte.

Von dem etwas ruhigeren ehemaligen Grenzküstenstreifen weiß der Verein von Bruterfolgen dieses Strandbrüters in Barendorf, Groß Schwansee oder Brook im letzten Jahr. Dieser auffällig gefärbte kleine Vogel mit schwarzer Augenmaske und orangefarbenen Beinen legt seine vier gepunkteten Eier einfach in eine kleine Mulde auf den Strand. Weil er in Deutschland vom Aussterben bedroht ist, ist er streng geschützt.

Gemeinde hat Zäune aufgestellt

Wird ein Gelege gefunden, markiert der Verein Naturraum Klützer e.V. diesen Strandabschnitt mit Hinweisschildern. Der Bereich zwischen diesen Info-Tafeln sollte von Strandbesuchern nicht betreten werden. Die Gemeinde Boltenhagen hat den Bereich in Redewisch zudem mit Zäunen abgesichert.

Um den Sandregenpfeifer nicht zu stören, geht man am besten zügig an der Wasserlinie entlang, am markierten Brutrevier vorbei. Der Redewischer Strand ist zur Zeit aufgrund der Corona-Einschränkungen sehr ruhig. Das gefiel einem Sandregenpfeifer-Pärchen und es begann vor ein paar Tagen sein Gelege vorzubereiten. Nach und nach wird ein Ei gelegt. Wenn die Mulde mit vier Eiern gefüllt ist, wird gebrütet.

Störungen streng verboten

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz darf der streng geschützte Sandregenpfeifer keinesfalls bei der Brut gestört werden. Er brütet drei bis vier Wochen, danach müssen die Kleinen noch bewacht und zur Selbstständigkeit erzogen werden. Dem ehrenamtlichen Naturschutzwart in Boltenhagen, Matthias Holthusen, liegt der Nachwuchs dieses nur noch selten am deutschen Ostseestrand brütenden Vogels sehr am Herzen. Er wird den Bereich regelmäßig beobachten. Auch die Strandreinigung wird auf Anraten der Naturschutzbehörde auf diesem Strandabschnitt für einige Wochen ausgesetzt.

Von Malte Behnk