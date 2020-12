Grevesmühlen

Die Debatte um den stellvertretenden Landrat von Nordwestmecklenburg, Mathias Diederich ( CDU), in der Fahrerflucht-Affäre weitet sich aus. Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) ist wenig begeistert über die Nachrichten, die nach und nach öffentlich werden.

Täglich Neues dazu aus der Presse zu erfahren, sei wenig erbaulich, sagte sie am Montag. Offenbar hatte der zweite Mann an der Spitze der Kreisverwaltung auch dem engeren Kreis der Führung nicht alles erzählt.

Kreistag wurde über Umwege informiert

Ihr Stellvertreter hatte sie vor Wochen über das Verfahren informiert. Kerstin Weiss: „Nachdem mich Herr Diederich am 29. September über das gegen ihn laufende Ermittlungsverfahren informiert hat, habe ich nach einer Phase der Überlegung, wie hiermit umzugehen sei, den Kreistagspräsidenten am 14. Oktober entsprechend in Kenntnis gesetzt und den Präsidenten gebeten, den Kreistag als obersten Dienstherren zu informieren. Dies erfolgte in den Kreistagssitzungen am 15. Oktober und 3. Dezember bisher nicht.“ Warum Klaus Becker, CDU-Mitglied und Kreistagspräsident, diese Informationen nicht an die Mitglieder weitergab, ist unklar.

Innenministerium hat den Fall auf dem Tisch

Dafür hat das Schweriner Innenministerium den Fall mittlerweile auf dem Tisch. Denn Kerstin Weiss ist, obwohl die unmittelbare Vorgesetzte, in diesem Fall nicht zuständig. „Ich habe am 16. Oktober die zuständige Disziplinarbehörde (laut Kommunalverfassung ist dies das Innenministerium) informiert, die gebeten hat, alle dazugehörigen Unterlagen herzureichen. Das Innenministerium prüft, ob von Herrn Diederich Pflichtverstöße begangen wurden und Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden müssen.“ Ein Ergebnis liegt nach OZ-Informationen nicht vor.

Diederich beteuert seine Unschuld

Stattdessen gab am Montag Mathias Diederich eine Stellungnahme ab. So betonte er erneut, dass er bei seiner Aussage, die er am 13. November im Gespräch mit der OZ getroffen habe, bleibe. Wörtlich heißt es: „Das Verfahren wurde eingestellt und weder mit einer Sachverhalts- noch mit einer Schuldfeststellung beendet. Auch eine Einstellung mit einer Auflage enthält keine solchen Feststellungen – hier gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Einen Unfall habe ich – wie gesagt – nicht wahrgenommen, einzuräumen habe ich dazu also nichts.“

Von Michael Prochnow