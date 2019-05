Dassow

Keine andere politische Gemeinschaft in Dassow geht mit so vielen Kandidaten in die Wahl der Stadtvertreter am 26. Mai wie die Wählergemeinschaft Ostseestrand (WGO). 16 Frauen und Männer bewerben sich auf ihrer Liste um einen Sitz im kommunalen Parlament. WGO-Mitglied Stefan Westphal betont zudem: „Von den zwölf jüngsten Kandidaten für die Stadtvertretung sind zehn in der Wählergemeinschaft Ostseestrand.“ Zu wählen sind 14 Stadtvertreter und eine Bürgermeisterin.

Die WGO streicht ihre Unabhängigkeit von Parteien heraus. Sie erklärt: „Wir machen Lokalpolitik ohne Vorgaben von oben.“ Im Gegensatz zu den „Altparteien“ sei die Wählergemeinschaft Ostseestrand nur vor Ort aktiv und verfolge ausschließlich Ziele, die der Stadt dienen. Der WGO-Vorsitzende Thomas Meyer sagt: „Wir wollen Anlaufstellen für die Bürger sein.“ Die Mitglieder der Wählergemeinschaft würden sich nicht nur um die Stadt kümmern, sondern auch um die Ortsteile. Margit Umling ergänzt: „Unsere Themen sind sehr auf die Bürger bezogen.“ Nach eigenem Bekunden will sich die Wählergemeinschaft für den Ausbau der örtlichen Wirtschaft und der Gewerbe- und Wohnbauflächen einsetzen. Die Vereine in der Stadt würden Unterstützung brauchen, um den Bürgern auch in Zukunft ein breit gefächertes Angebot machen zu können. Heinz-Dieter Priewe ergänzt, Land und Kreis müssten sich mehr für die Sportvereine in Dassow einsetzen.

„Ebenso werden wir uns für die Förderung der Jugend- und Seniorenarbeit einsetzen“, kündigt die WGO an. Eine wichtige Aufgabe für die nächsten fünf Jahre sei, die Infrastruktur für alle Einheimischen und Gäste zu verbessern. In den vergangenen Jahren habe die Wählergemeinschaft maßgeblich dazu beigetragen, die Pro-Kopf-Verschuldung von Dassow zu senken. Dieser Kurs solle fortgesetzt werden. Ebenfalls wichtig sei die Digitalisierung der Schule. Stefan Westphal kündigt an: „Hauptthema der nächsten Jahre wird die Schule sein.“

Wie verhält sich die WGO zur Bürgermeisterinnenwahl in Dassow, bei der Annett Pahl von der SPD und Katharina Stinnes für die CDU antreten? Die Wählergemeinschaft verhält sich neutral. Sie erklärt: „Der Wähler ist derjenige, der es entscheidet.“

Zurzeit stellt die WGO in der Dassower Stadtvertretung die zweitstärkste Fraktion. Sowohl ihr Fraktionsvorsitzender Heinz-Dieter Priewe als auch Karl-Hermann Hey, Stefan Westphal und Maik Oldenburg stellen sich am 26. Mai erneut zur Wahl. Auch auf der Liste der Wählergemeinschaft Ostseestrand bewerben sich der Sozialausschussvorsitzende Christopher Wittenburg und Thomas Meyer, der ebenfalls dem Sozialausschuss angehört. Die WGO-Kandidaten Harald Loos, Rainer Dreyer, Jörg Klotz, Anett Retzlaff und Andreas Busch gehören Ortsteilvertretungen an. Margit Umling ist Mitglied des Ausschusses für Bau, Ordnung und Verkehr, Axel Böttcher Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses. Ebenfalls auf der Liste der WGO: Jan Werner, Marlen Horn und Uwe Landt.

Jürgen Lenz