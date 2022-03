Wachmann aus Krakow am See: „Arbeiten gehen lohnt kaum noch!“

Krakow am See

Regelmäßig schaut der stämmige Mann auf die Daten der Tankstellen-App auf seinem Handy. Der Brillenträger schüttelt den Kopf. Fassungslosigkeit. Der Preis für den Liter Diesel lag am Dienstagnachmittag im Umfeld seines Heimatortes Krakow am See (Landkreis Rostock) bei 2,18 Euro. Traurig blickt Frank Wiese (58) auf seine Frau Katrin (54). Diese sitzt ihm am Küchentisch in ihrer Vier-Zimmer-Altbauwohnung in der Plauer Straße gegenüber.

Zahl der Pendler enorm hoch

Die gelernte Krankenschwester versucht, ihren Mann zu beruhigen. Doch das fällt schwer. Allein die Spritkosten für ihren täglichen Arbeitsweg in ein gut 20 Kilometer entferntes Pflegeheim steigen beträchtlich. Seit zehn Jahren ist sie dort als Pflegefachkraft im Zwei-Schicht-Betrieb tätig.

Ihr Mann indes hat vor einigen Wochen die Notbremse gezogen. Ziehen müssen. „Ich habe meinen Job bei einer großen Wach- und Sicherheitsfirma in Rostock gekündigt.“

Der Grund: Die Fahrerei von seinem Geburtsort in die Hansestadt und zurück rechnete sich absolut nicht mehr. Und das bereits lange vor dem Preisschock, der durch den Ukraine-Krieg in den vergangenen 14 Tagen einsetzte.

Mit Mühe und Not über die Runden kommen

Wiese gehört zu den insgesamt 182 700 Frauen und Männern im Nordosten, die auf dem Weg zum Arbeitsort täglich Kreisgrenzen überschreiten. Dabei legen viele, wie der Krakower, erhebliche Strecken zurück. Zudem „pendelt jeder achte in MV wohnende Beschäftigte in ein anderes Bundesland“, erklärt Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit.

„Würde meine Frau nicht etwas besser verdienen, wüssten wir gar nicht mehr, wie wir über die Runden kommen sollen“, erklärt Frank Wiese. Der gelernte Zootechniker, der unter anderem auch als Sicherheitsassistent am Flughafen gearbeitet hat, pendelt seit Jahrzehnten. Der Mecklenburger kennt seit rund 30 Jahren die Arbeitsabläufe in verschiedenen Firmen der Sicherheitsbranche.

Zahl der Berufspendler steigt 182 700 Frauen und Männer überschritten 2021 im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern auf ihrem Weg zur Arbeit Kreisgrenzen. Dabei legen sie mitunter weite Strecken zurück. Zum Vergleich: 2016 pendelten auf diese Weise noch 179 500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 75 700 Bürger – und damit jeder achte in MV wohnende Beschäftigte – pendelten im vergangenen Jahr in ein anderes Bundesland. Im Jahr 2020 waren es laut Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit 74 800 Personen. Die Arbeitsorte liegen vor allem in Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg und Niedersachsen. Die Zahl der sogenannten Einpendler vor allem aus Brandenburg und Schleswig-Holstein nach MV stieg derweil von 32 300 im Jahre 2020 auf 35 100 im vergangenen Jahr. Die Zahl der ausländischen Pendler in den Nordosten (vorwiegend aus Polen) wuchs von 4100 (2020) auf 4600 im Jahr 2021.

Ständige Schichtwechsel haben Spuren hinterlassen

„Mein Rekord liegt bei 320 Stunden pro Monat. Fünfzehn-Stunden-Schichten waren früher keine Ausnahme“, erklärt Wiese. Mit seinem letzten Arbeitgeber einigte sich der Vater von drei Kindern auf eine Maximalzahl von 180 Stunden.

Die Sechs-Tage-Arbeitswoche sah Zehn-Stunden-Einheiten an den Wochentagen vor. Jeweils zwölf Stunden waren in den Wachlokalen an Wochenenden und Feiertagen zu leisten.

Die ständigen Schichtwechsel haben Spuren hinterlassen. Wiese, der durch einen Unfall Probleme beim Laufen hat, leidet unter chronischer Erschöpfung und Schlafstörungen. Oft waren es nur drei, vier Stunden am Stück, in denen er Ruhe fand, wie seine Frau bestätigt.

Den sogenannten Sekundenschlaf hat ihr Mann in seinem mehr als zwölf Jahre alten Pkw Renault mehrmals auf der Autobahn 19 erlebt. Wie durch ein Wunder kam es bei diesen gefährlichen Müdigkeitsattacken nicht zu Verkehrsunfällen.

Weihnachtsfest vorverlegt

Gemeinsam in Familie beispielsweise das Weihnachts- oder das Osterfest beziehungsweise den Jahreswechsel begehen?

„Da muss man bis zum Jahreswechsel 2019/2020 zurückblicken. Damals feierten wir gemeinsam Silvester“, erinnert sich Katrin Wiese. Denn einer von beiden arbeitete immer. Sie blättert in dicken Ordnern mit Abrechnungen.

Katrin Wiese muss jeden Monat genau rechnen: Finanzieller Spielraum bleibt nicht. Quelle: Martin Börner

Im Dezember vergangenen Jahres beispielsweise war ihr Ehemann an allen Weihnachtstagen im Einsatz. Die Bescherung mit den Kindern und Enkeln habe man deshalb bereits auf Anfang des Monats vorverlegt.

In zehn Jahren 18 000 Euro vertankt!

Seinen Job habe er trotzdem gerne gemacht. Und er wolle gern sofort wieder arbeiten, betont der Hausherr. Doch durch seine tägliche Fahrstrecke von 120 Kilometern – im Schnitt waren es gut 2400 Kilometer im Monat – rechne es sich schlichtweg nicht.

11,05 Euro betrug zuletzt sein Stundenlohn – das Entgelt für angelernte Hilfskräfte. „Dabei besitze ich auch einen Abschluss als Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft der Industrie- und Handelskammer“, so Wiese.

Mit Nachschicht- , Sonn- und Feiertagszuschlägen kam er im Schnitt auf 1500 Euro netto im Monat. Als der Liter Diesel an der Zapfsäule im Schnitt noch 1,20 Euro kostete, lagen aber allein seine monatlichen Kraftstoffkosten bei rund 200 Euro im Monat. Bei Dieselpreisen um 2,20 Euro wären das jetzt mindestens 370 Euro!

Steuerliche Entlastung durch Bund Die Koalitionsparteien der Bundesregierung haben insbesondere angesichts der gestiegenen Energiekosten am 23. Februar 2022 einige Entlastungsmaßnahmen beschlossen. 1. Aus dem Bereich des Einkommensteuerrechts betrifft dies die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags bei der Einkommensteuer um 200 Euro auf 1200 Euro. 2. Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer wurde von derzeit 9984 Euro um 363 Euro auf 10 347 Euro angehoben. 3. Die Pauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) ist um drei Cent auf 38 Cent je Entfernungskilometer erhöht worden. Diese Steuerrechtsänderungen betreffen das bundesdeutsche Steuerrecht und sind bereits in einen Gesetzentwurf für ein Steuerentlastungsgesetz 2022 eingeflossen, betont das Schweriner Finanzministerium. Die Maßnahmen sollen nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft treten.

„Allein in den vergangenen zehn Jahren habe ich rund 18 000 Euro vertankt“, verdeutlicht der Pendler. Doch was tun angesichts fehlender Alternativen?

In der näheren Umgebung des Luftkurortes Krakow am See fielen die Konditionen für vergleichbare Jobs noch bescheidener aus.

Mehr als sparen geht nicht

Bei den ständigen monatlichen Posten auf der Ausgabenliste hat die Familie bisher unter anderem die Miete (660 Euro), Kosten für Strom (130 Euro) und Gas (130 Euro), Reparaturen für die beiden Pkw (180 Euro), Versicherungen (180) und Tanken (270) vermerkt. Allein der letzte Betrag würde sich auf rund 500 Euro für die beiden Pendler erhöhen. Noch völlig unberücksichtigt sind in dieser Aufstellung die Ausgaben für den täglichen Bedarf, Kleidung und Lebensmittel.

Dank der im Schnitt 2200 Euro, die Katrin Wiese monatlich nach Hause bringt, kommt das Paar gerade so klar. „Doch mehr als sparen geht nicht. Wir haben keinen finanziellen Spielraum“, erklärt die Pflegefachfrau.

Die Furcht vor unvorhergesehenen größeren Ausgaben schwingt in diesen Worten mit. Sie ist beispielsweise froh, dass ihr kleiner 17 Jahre alter Fiat Panda es noch einmal durch die Hauptuntersuchung geschafft hat. Doch in einigen Monaten muss Ersatz her. Dringend. Auch weil der Kleinstwagen im Schnitt sieben Liter Superbenzin pro 100 Kilometer schluckt.

Die jährliche Steuererstattung aufgrund der Pendlerpauschale in Höhe von gut 1000 Euro wirkt da übrigens nur wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.

„Arbeiten gehen lohnt kaum noch“, sagt Frank Wiese. Und an seine künftigen Rentenbezüge mag er – trotz bereits mehr als 40 Jahren fleißiger Arbeit – gar nicht denken. Trotzdem schreibt er bereits neue Bewerbungen. Im Umkreis von gut 20 Kilometern seines Wohnortes würde er sofort anfangen.

Von Volker Penne