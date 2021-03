Gostorf/Kalkhorst

Der Wald leidet. Drei extrem trockene Jahre seit 2018 haben dafür gesorgt, dass die Böden bis auf mehrere Meter in die Tiefe austrocknen. Die Folge: Die Bäume stehen unter Stress, können sich gegen Schädlinge, wie den Borkenkäfer, nicht mehr zur Wehr setzen. Auch wenn es in den vergangenen Monaten deutlich mehr geregnet hat, „es reicht immer noch nicht, um das Defizit auszugleichen“, erklärt Peter Rabe, Forstamtsleiter in Gostorf und zuständig für rund 14 000 Hektar Wald in der Region.

Knapp 5000 Hektar davon – das größte zusammenhängende Waldgebiet ist übrigens der Lenorenwald im Klützer Winkel – gehören der Forst. Die anderen 9000 Hektar rund 2000 privaten Waldbesitzern, deren Zahl seit Jahren deutlich steigt. Denn die BVVG (Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH) verkauft nach wie vor Grundstücke im ländlichen Raum. Zurzeit sind beispielsweise rund um Plüschow diverse Flächen im Angebot. Deshalb steigt die Zahl der privaten Eigentümer weiter an. Und die sind oft nur schwer zu erreichen.

Eine halbe Million Euro Verlust

Wie Peter Rabe erklärt, brauche es aber vor allem jetzt umfassende Aktionen, um die grüne Lunge zu schützen und zu retten. Das Forstamt Gostorf beispielsweise hat in den vergangenen Jahren pro Jahr rund 30 000 Festmeter (Ein Festmeter entspricht in etwa einem Kubikmeter, Anm. d. Red.) fällen lassen und das Holz anschließend verkauft. Das Geschäft lief, die Behörde mit Sitz in Gostorf schrieb schwarze Zahlen, die Gewinne lagen bei 300 000 bis 500 000 Euro pro Jahr. „Das ist mit 2020 vorbei“, so Rabe. Denn um die Wälder zu retten, hatte er angewiesen, die gesunden Bestände zu schonen und auch Altbestände nicht weiter auszulichten, um die Verdunstung in Grenzen zu halten. Stattdessen wurden im vergangenen Jahr rund 24 000 Festmeter gefällt, die größtenteils schadhaft waren aufgrund der Trockenheit und/oder des Borkenkäfers. „Für dieses Holz gibt es deutlich weniger Geld, hinzu kam, dass durch die trockenen Jahre natürlich auch andere Regionen mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben und der Markt überschwemmt wurde mit minderwertigem Holz.“ Die Folge sind wirtschaftliche Verluste für das Forstamt.

So viel Niederschlag gab es in den letzten Jahren 45 Liter pro Quadratmeter, das ist die Niederschlagsmenge für den März 2021. Das gibt der Deutsche Wetterdienst an. Der Mittelwert der vergangenen Jahrzehnte liegt bei 57 Litern. Im März vergangenen Jahres lag die Menge bei 50 Litern, im April 2020 gar nur bei 17 Litern. Insgesamt fielen im Jahr 2019 in Mecklenburg-Vorpommern über das Jahr gesehen nur 551 Liter Regen pro Quadratmeter, normal wären mindestens 800 Liter gewesen. Auch 2018 und 2020 waren nicht besser.

100 Euro pro Hektar für private Waldbesitzer

Um auch die privaten Waldflächen zu erhalten und zu retten, hat die Bundesregierung eine Prämie für private Waldbesitzer ausgelobt. Aus dem Konjunkturpaket erhalten sie 100 Euro pro Hektar. Einzige Bedingung dafür ist eine Zertifizierung. Die gebe es laut Peer Rabe relativ einfach. „Niemand muss Angst davor haben, dass er jetzt seinen Wald komplett umbauen muss, die Prämie soll vielmehr als Anreiz dienen, sich mit der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.“

Sie sei unabhängig vom aktuellen Zustand oder Aufbau des Waldes. Deshalb bietet das Forstamt auch Beratungen zu dem Thema an. Wer Fragen zur Prämie und den Rahmenbedingungen hat, der kann sich jederzeit an die Experten in Börzow wenden (Telefon 03881/75990). Den Antrag für die Prämie gibt es auf der Internetseite des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Bis zum 30. Oktober kommenden Jahres muss er gestellt werden.

Rund zwei Millionen private Waldbesitzer bundesweit

Der Hintergrund, so Rabe, liege im Klimaschutz, der Sicherung von Biodiversität, also der Vielfalt im Wald und der Erholungsfunktion des Waldes. Eine klimafreundliche Holzproduktion und die Sicherung von Arbeitsplätzen gehörten ebenfalls dazu. Um die Prämie zu erhalten, sei es notwendig, sich für zehn Jahre selbst zu verpflichten, den Wald nach dem Zertifizierungsprogramm zu bewirtschaften. Ein entsprechender Nachweis über den Fortbestand der Zertifizierung sei zu erbringen. „Wie gesagt, wir helfen gern bei der Umsetzung“, so Rabe.

