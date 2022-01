Wälder in Nordwestmecklenburg nach dem Sturm: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“

Grevesmühlen

Nach dem Sturm Nadja hat in Grevesmühlen und Umgebung das Aufräumen begonnen. In den Wäldern versperren umgestürzte Bäume einen Teil der Wege. Waldarbeiter und Revierförster des Forstamtes Grevesmühlen haben sich die Schäden angesehen.

Sie beginnen bereits, die Wege freizuräumen. „Dann sehen wir uns den Schaden an“, kündigte Forstamtsleiter Peter Rabe am Montag an. Er ist nach Gesprächen mit seinen Mitarbeitern zuversichtlich: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“ Die Schäden, die der Sturm Nadia in den Wäldern in Grevesmühlen und Umgebung angerichtet hat, seien nicht so groß wie 2007 beim Orkan Kyrill, der deutschlandweit insgesamt 25 Millionen Bäume umknickte oder entwurzelte.

Birke auf Friedhof in Grevesmühlen umgestürzt

Wird das Forstamt der großen Menge Holz Herr, die nach dem Sturm Nadia in den Wäldern angefallen ist? Peter Rabe sagt: „Wir hoffen, dass wir es im Rahmen der normalen Hiebmenge noch einplanen können.“ Die Hiebmenge ist der jährliche Holzeinschlag.

Zu den umgestürzten Bäumen gehört auch einer auf dem Friedhof in Grevesmühlen. „Eine Birke ist umgefallen“, sagt Friedhofsverwalterin Manuela Luckow. Der Baum ist durch den Sturm in eine Hecke gefallen.

Friedshofsverwalterin bittet Besucher um Vorsicht

Manuela Luckow betont: „Wir haben die Verkehrssicherungspflicht eingehalten.“ Der Gefahrenbereich sei abgesperrt worden. Der Friedhof wurde entgegen einem anderslautenden Gerücht nicht gesperrt. Er ist 5,8 Hektar groß.

Für eine komplette Sperrung gab es nach Besichtigung der Schäden keinen Grund. Manuela Luckow bittet die Besucher jedoch um Vorsicht.

Der Sturm hat im Questiner Wald einen Baum gefällt. Quelle: Michael Prochnow

Sie kündigt an: „Wir prüfen nach Rückbau der Birke, ob es in dem Bereich Schäden an den Grabstellen gibt.“ Grabsteine seien augenscheinlich nicht lädiert worden. Das habe eine erste Besichtigung ergeben. Falls es andere Schäden an den Grabstellen gibt, werde die Friedhofsverwaltung mit dem Nutzungsberechtigten in Kontakt treten. Wenn das telefonisch nicht möglich ist, werde das schriftlich passieren, erklärt Manuela Luckow.

Arbeit nach dem Sturm hatten auch die kommunalen Bauhöfe und privaten Dienstleister, die für Gemeinde arbeiten. In Schönberg unterstützte das Garten- und Landschaftsbauunternehmen Wilken bereits am Sonnabend die freiwillige Feuerwehr, nachdem vor dem ehemaligen G-Haus und vor einem Haus in der Straße Am Kalten Damm Dachpfannen auf die Gehwege gefallen waren. Sie wurden weggeräumt. Firma Wilken sperrte die Gefahrenstellen ab.

Gekümmert hat sie sich auch um ein sechs Bäume, die in Schönberg umgestürzt waren und Wege versperrten. Die Mitarbeiter zersägten sie und entfernten das Holz. „Die Wege sind wieder frei“, erklärte Firmenchef Hans-Jürgen Wilken am Freitag.

Von Jürgen Lenz