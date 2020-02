Wäscherei als Jobmotor: Unternehmen in Lüdersdorf boomt 

Lüdersdorf

Vom Tourismusboom in Hamburg profitiert eine Großwäscherei in Mecklenburg. Duncker-iPhotex stellt seit dem Start 2006 im Gewerbegebiet Lüdersdorf immer mehr Mitarbeiter ein, investiert in neue Technik, erweitert die Kapazität. Jetzt geht das Unternehmen für textile Dienstleistungen in Hotellerie, Gastronomie und Fährschifffahrt den nächsten großen Schritt. Es investiert 2020 rund 1,1 Millionen in neue Maschinen – und stellt weiter Mitarbeiter ein.

In diesem Tagen geht eine neue Waschstraße in Betrieb. Sie ersetzt ein älteres Modell aus der Anfangszeit des Unternehmens. Niederlassungsleiterin Anja Godknecht erläutert: „Wir können mit der neuen Waschstraße die Leistung erheblich erweitern.“ Die alte konnte pro Stunde 2000 Kilogramm Wäsche waschen. Die neue schafft in derselben Zeit 2700 Kilogramm.

Neue Waschstraße schont Ressourcen

Ein weiterer Vorteil der neuesten Investition: schonender Umgang mit Ressourcen dank zusätzlicher Filter für Flusen und Schmutzpartikel. Anja Godknecht erklärt: „Wir können mehr Wasser in die Rückgewinnung geben.“ Dadurch reduziert die Wäscherei den Frischwasserverbrauch erheblich. Sie setzt seit Jahren auf Waschstraßen, Gastrockner, Mangelstraßen und Frottierlegemaschinen mit energiesparender Technik und geringen Ressourcenverbräuchen. Mittlerweile hat das Unternehmen sämtliche Mangelstraßen gegen neue Technik getauscht.

Es setzt drei Waschstraßen ein. Die Gesamtkapazität liegt bei 70 Tonnen pro Tag. Zum Vergleich: Das ist so viel Wäsche, wie in einem ganzen Jahr in 60 Vierpersonenhaushalten insgesamt anfällt.

Anja Godknecht (38) arbeitet als Niederlassungsleiterin für Duncker-iPhotex. Quelle: Jürgen Lenz

2006 beschäftigte der Betrieb in der Gemeinde Lüdersdorf 40 Frauen und Männer. Acht Jahre später waren es bereits 100. Jetzt, nach weiteren acht Jahren, sind bei Duncker-iPhotex noch einmal deutlich mehr Mitarbeiter in Lohn und Brot. „Wir liegen aktuell bei 190“, informiert die Niederlassungsleiterin. In der Hochsaison, die im Juni beginnt und Anfang September endet, werden es rund 230 sein. Das Unternehmen arbeitet das ganze Jahr in zwei Schichten.

2019 erhöhte es seinen Personalbestand um sechs Prozent. Und der Jobmotor brummt weiter. Anja Godknecht kündigt an: „Wir stellen weiter ein.“ Einige Arbeitsplätze sind schon jetzt zu besetzen – unter anderem für Mechatroniker und Elektriker. „Wir möchten auch jungen Menschen eine Chance geben“, erläutert die Niederlassungsleiterin.

Kernmarkt: Hotels in Hamburg

Duncker-iPhotex gehört zu einem Unternehmensverbund. Ihm gehören auch die Großwäschereien Paul Duncker in Lübeck und iPhotex im Schönberger Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ an. Der Verbund bedient Kunden im Umkreis von 100 Kilometern. Kernmarkt für die Wäscherei in Lüdersdorf ist die Hotelbranche in Hamburg.

In der norddeutschen Metropole boomt der Tourismus seit Jahren. Nach Auskunft des Statistikamtes Nord stieg die Zahl der Übernachtungen in Hamburg allein von Januar bis November 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent auf 14,258 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verbuchten Hotels, Hostels und Pensionen sogar einen Zuwachs der Übernachtungen von 8,9 Prozent auf 1,23 Millionen.

