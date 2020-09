Waffen und 25 Kilo Sprengstoff aus dem Zweiten Weltkrieg bei Rüting entdeckt

Rüting

Zahlreiche Gewehre, Maschinenpistolen samt Munition sowie 25 Kilogramm TNT hat der Munitionsbergungsdienst in einem Wald bei Rüting gesichert. Am Sonntagmorgen hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, nachdem er in einem Waldstück zahlreiche Munitions- und Waffenteile gefunden hatte. Eine Streifenwagenbesatzung sicherte anschließend den Fundort bis zum Eintreffen des Munitionsbergungsdienstes. Die Experten untersuchten den betroffenen Bereich weiträumig mit Spezialgeräten, bis Montagabend dauerte die Aktion. Der Bergungsdienst stellte dabei zahlreiche Maschinenpistolen, Gewehre mit Magazinen und Munition sowie insgesamt 25 Kilogramm Sprengstoff (TNT) fest, nach ersten Erkenntnissen stammen die Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach Auskunft der Experten haben derartige Munition und Sprengstoffe trotz ihres Alters nichts an Gefährlichkeit eingebüßt.

Von Michael Prochnow