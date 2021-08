Wahlen in MV: Schönberger sieht im Ehrenamt Chance für Zusammenhalt

Schönberg

Onnen Bock ist nach beruflichen Stationen in Berlin und im Ausland 2009 nach Schönberg gezogen. Er ist Musiker und pendelt als Berufsschullehrer nach Lübeck. Seine Frau arbeitet als Lehrerin am örtlichen Gymnasium. Der 48-Jährige sagt von sich, er sei politisch sehr interessiert und ist überzeugt: „Wir leben in einer der großartigsten Strukturen, die man sich denken kann.“

Ein Thema, das in beschäftigt ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Dazu gehöre es auch, sich die Meinung aller anzuhören: „Ich war nie der Meinung, man soll mit Rechten nicht reden.“ Dennoch habe auch er die Erfahrung gemacht, bestimmte Ansichten, die etwa in der Corona-Pandemie sichtbar wurden, nicht nachvollziehen zu können. „Da gab es sicher in jeder Familie Diskussionen um das Tragen der Maske und das Impfen.“

Gemeinsames Engagement im Ehrenamt

Er habe sich gewundert, dass Menschen, mit denen er sich politisch auf einer Linie gesehen hatte, nun einiges völlig anders sahen als er. Um sich über solche Debatten nicht zu entzweien, plädiert Onnen Bock dafür, sich mehr auf die Menschen statt auf ihre Ansichten zu besinnen und sich, unabhängig von Bildung und sozialer Herkunft, gemeinsam im Ehrenamt zu engagieren.

Konkret sagt er: „Ich finde zum Beispiel ein freiwilliges Jahr bedenkenswert, das wäre etwas Gemeinschaftsstiftendes.“ Auf diese Weise habe jeder das Gefühl, er könne überall teilhaben und Gutes tun.

Alle Parteien wollen Ehrenamt stärken

Darin, das Ehrenamt stärken zu wollen, sind sich alle Parteien einig. Im Mittelpunkt dabei zumeist die Freiwillige Feuerwehr. Die CDU in MV wirbt zudem für ein zusätzliches Konzept: „Für die Zeit zwischen der Schule und dem Beginn des Studiums oder der Ausbildung soll ein Dienst geschaffen werden, der zwischen einem und drei Monaten dauern kann: der MV-Sommer. Jugendlichen sollen von gemeinnützigen oder sozialen Einrichtungen Einsatzorte angeboten werden. Die monatliche Entschädigung soll etwa der eines freiwilligen sozialen Jahres entsprechen.“

Von Juliane Schultz