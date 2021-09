Die Niederlage von Kerstin Weiss im Sommer 2021 bei der Landratswahl, der hauchdünne Sieg 2016 im Kampf um das Bürgermeisteramt in Grevesmühlen und die Ablösungen in Klütz, Schönberg und Boltenhagen waren die markantesten Ergebnisse in den vergangenen Jahren. Ein Rückblick.