Bürokratie 4.0: Weil am Stichtag im März der Inzidenzwert unter 100 in Nordwestmecklenburg lag, muss die Landratswahl am 25. April als reguläre Urnenwahl durchgeführt werden. Auch wenn seitdem die Zahl der Coronafälle explodiert ist. Um die Wahllokale zu besetzen, suchen die Kommunen jetzt ehrenamtliche Helfer. Was es für den Job an der Urne an Aufwandsentschädigung gibt und welche Maßnahmen zum Schutz ergriffen werden, erfahren Sie hier.