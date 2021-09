Grevesmühlen

Seit Wochen erfreue ich mich an den wechselnden Wahlplakaten. Unser Top-Modell für MV irritierte mich zwischenzeitlich, weil ihr knallblauer Hosenanzug exakt in AFD-blau leuchtet. Vielleicht will sie so Anhänger der Protestpartei in die Irre führen? Während die FDP anfangs in schwarz weiß seufzte: „Nie gab es mehr zu tun“, wollen die außerparlamentarischen Liberalen nun „Taten sprechen lassen“. Mal sehen, ob der plattdeutsch plakatierte Spitzenmann es mit seiner Kapitänspose in die Regierung schafft. Die Linke bietet derweil an, mein Mittagessen kostenlos zu machen und 1000 neue Lehrer zu beschaffen – keine Ahnung, wo sie die herbekommen wollen. Bei jedem CDU-Plakat denke ich, dass die Spitzenkandidatin live besser aussieht, als auf dem Plakat und in echt auch gar keine lila Haare hat. Unser SPD-Spitzenmann macht sich ohnehin keinen Kopf „Unser Junge für Berlin“ passt immer wieder. Wäre es da nicht ökologisch, wenn auch jedes Jahr wieder dieselben Plakate verwendet würden? Schade nur, dass in meinem Dorf kein einziges Wahlplakat hängt.

Von Annabelle von Bernstorff