Wahlsieg von Tino Schomann: Das sind die ersten Reaktionen

Grevesmühlen/Wismar

Der Erdrutschsieg von Tino Schomann (33, CDU) sorgt am Tag nach der Stichwahl um das Landratsamt für zahlreiche Reaktionen. Das Ergebnis, das mit einer für eine reine Stichwahl überraschend hohen Wahlbeteiligung von 31,3 Prozent zustande kam, zeigt, dass die Nordwestmecklenburger sich frischen Wind an der Spitze der Kreisverwaltung wünschen. Schomann wird am 9. Juli sein Amt antreten. Bis dahin regelt er die Nachfolge in seinem Landwirtschaftsbetrieb.

Schmutzkampagne im Wahlkampf

Verliererin Kerstin Weiss (55, SPD) hatte sich noch am Wahlabend mit einer kurzen Pressemitteilung zu Wort gemeldet und darin die Schmutzkampagnen der vergangenen Wochen angeprangert. „Was in den letzten Wochen in Nordwestmecklenburg an Intrigen und Hinterhältigkeiten abgelaufen ist, ist einfach unglaublich und wird aufzuarbeiten sein“, schreibt sie darin. Der SPD-Kreisvorsitzende Andreas Walus kündigte an, das Ergebnis zusammen mit den Parteikollegen genau analysieren zu wollen. Natürlich sei er enttäuscht über den Ausgang der Wahl, sagte er, zu den Vorwürfen, die Amtsinhaberin Kerstin Weiss in Richtung CDU äußerte, gab er keinen Kommentar ab.

So lief die Wahl in diesem Jahr Im August 2020 nominiert die SPD in Nordwestmecklenburg Kerstin Weiss zu ihrer Kandidatin bei der Landratswahl, von 76 anwesenden Mitgliedern stimmen 61 für und 13 gegen die Nominierung bei zwei Stimmenenthaltungen. Die Linken hatten sich zuvor für den Grevesmühlener Lehrer Jörg Bendiks als Kandidaten ausgesprochen. Ende 2020 meldet sich Jörg Haase von der Wählergemeinschaft Ländlicher Raum, Landwirtschaft und Umwelt als Kandidat, im Februar 2021 zieht er seine Kandidatur überraschend zurück. Ende 2020 bringen die Piraten Timon Wilke als Kandidaten ins Spiel, der 26-Jährige hat keinerlei politische Erfahrung. Im Frühjahr 2021 nimmt der Wahlkampf Fahrt auf, die Kandidaten setzen verstärkt auf digitale Formate, präsentieren sich live im Internet im OZ-Forum mit Videos und Posts. Gegenseitige Angriffe gibt es nicht. Zwei Wochen vor der Wahl am 25. April dann der erste Aufreger, die Korruptionsbeauftragte des Landkreises zählt Kerstin Weiss an und wirft ihr unlautere Zusammenarbeit mit dem Piraten Open Air vor. Das Theater betreibt massiven Wahlkampf für die Amtsinhaberin, die anschließend einen Teil der Verträge offenlegt. Das Innenministerium prüft den Fall. Einige Tage später platzt die nächste Bombe, eine interne Mail der Kreisverwaltung wird veröffentlicht. Darin geht es um einen Deal zwischen Kerstin Weiss und dem Chef der Schweriner Staatskanzlei, der den abgelehnten Bauantrag für die Erweiterung einer Tennisanlage in Lübstorf moniert – Weiss kassiert die Ablehnung ein und ersetzt die Entscheidung. 25. April: Bei der Wahl erreichen Tino Schomann mit mehr als 35 Prozent und Kerstin Weiss mit rund 34 Prozent die Stichwahl, Jörg Bendiks erreicht beachtliche 22 Prozent, Timon Wolke kommt auf sieben Prozent.

Grüne setzen auf Kooperation mit Tino Schomann

Entäuschung auch bei Bündnis 90/Die Grünen, die trotz interner Bewerber darauf verzichtet hatten, einen eigenen Kandidaten aufzustellen und Kerstin Weiss unterstützt hatten. Der Wahlempfehlung der Bündnisgrünen für die SPD-Kandidatin lag eine Vereinbarung für unter anderem mehr Klimaschutz und einen verbesserten ÖPNV in Nordwestmecklenburg zu Grunde. „Dennoch sehen wir einer Zusammenarbeit mit Tino Schomann optimistisch entgegen, da spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch der neu gewählte CDU-Landrat beim Thema Nachhaltigkeit für die zukünftigen Generationen aktiv werden muss“, kommentiert Fraktionsvorsitzende Anne Shepley das Ergebnis der Stichwahl. „Die geringe Wahlbeteiligung bei beiden Wahlgängen zeigt, dass wir in Nordwestmecklenburg mehr Menschen für Politik im Landkreis begeistern müssen.“ fügt Vorstandssprecher René Fuhrwerk hinzu.

Glückwunsch vom Landesvorstand der CDU

Der CDU-Vorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, beglückwünschte Tino Schomann in einem offiziellen Schreiben. Nordwestmecklenburg habe jetzt die Chance auf einen echten, politischen Neustart mit einem CDU-Landrat. „Am Ende hat sich gezeigt, dass die Menschen wirklich den Wechsel wollten, hin zu einem Landrat, der sich kümmert und der das Ohr an den Problemen der Menschen hat.“

Von Michael Prochnow