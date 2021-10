Gostorf

Alle zehn Jahre wird in Deutschland der Wald statistisch erfasst. Inzwischen findet die Waldinventur, wie das Projekt offiziell heißt, zum dritten Mal statt. Hunderte Forstleute sind deutschlandweit unterwegs, um Bäume zu zählen und zu vermessen und um an ganz bestimmten Stellen zu untersuchen, was sich verändert hat.

Im Forstamt Grevesmühlen sind Kevin Eismann und Jannik Haefke, Mitarbeiter der Landesforst im Auftrag des Bundes, seit mehreren Monaten unterwegs, um an den einzelnen Punkten die Daten aufzunehmen. Um die Orte festzulegen, an denen der Wald erfasst wird, wurde über das gesamte Bundesgebiet ein Raster festgelegt, dessen einzelne Achsen jeweils vier Kilometer lang sind. Befindet sich an der Schnittstelle ein Wald, wird der Punkt erfasst. Befindet sich die Schnittstelle in einem Stadtgebiet, auf einem Feld, einer Wiese oder einem Gewässer, geht es weiter zum nächsten Punkt.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde, weil das Bundesland verhältnismäßig arm an Wäldern ist, auf zwei Kilometer Achsenlänge verdichtet. An den Schnittstellen befinden sich Metallnägel im Erdboden, so dass die Fachleute die Stellen per GPS auch alle zehn Jahre wiederfinden.

Das passiert mit den Ergebnissen Das Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde wertet alle Informationen im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums aus. Ergebnisse soll es 2024 geben. Auf Grundlage der Bundeswaldinventur werden forst-, wirtschafts- und umweltpolitische Entscheidungen getroffen. Die Probepunkte sind in einem systematischen Raster über ganz Deutschland verteilt. Bei der letzten Inventur 2012 haben 60 Inventurtrupps der Länder an 60 000 Probepunkten etwa 420 000 Probebäume vermessen und viele weitere Merkmale erhoben. Die Trupps haben die Daten über das Internet in eine zentrale Datenbank am Thünen-Institut übertragen. Die bisherigen Ergebnisse sind unter bwi.info öffentlich zugänglich.

Messpunkte bleiben geheim

Die Waldbesitzer wurden im Vorfeld über die Waldinventur informiert. „Aber sie wissen nicht, wo die Stellen sind, die wir untersuchen“, sagt Jannik Haefke. „Das hat einfach den Grund, damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden. Wir wollen nicht, dass die Entwicklung beeinflusst wird – dadurch, dass Waldbesitzer sich besonders um diese Bereiche kümmern“, erklärt Kevin Eismann. „So soll die natürliche Entwicklung erfasst werden.“ Auch die Mitarbeiter im Grevesmühlener Forstamt kennen die sogenannten Aufnahmepunkte nicht.

Allein in Mecklenburg-Vorpommern sind zwölf Leute in fünf Trupps unterwegs, um die Daten zu erfassen. Knapp 500 Punkte müssen Jannik Haefke und Kevin Eismann unter die Lupe nehmen, 388 allein im Forstamt Grevesmühlen. Angefangen haben sie im Frühjahr, Ende nächsten Jahres wollen sie fertig sein.

Sondengänger graben die Markierungen aus

Nicht alle Punkte finden die beiden Forstleute wieder. „Einige werden durch Sondengänger ausgegraben, die nach Schätzen im Boden suchen, andere verschwinden bei Waldarbeiten, aber die große Masse finden wir wieder.“

Von den Punkten aus werden in einem bestimmten Umkreis die Bäume erfasst, sowohl die Art als auch Größe und Umfang. Wie viel Totholz befindet sich in dem Bereich? Schaffen es junge Pflanzen, sich durchzusetzen? Das sind Fragen, die ebenfalls beantwortet werden müssen. „Wir schätzen dann ein, welche Baumarten sich in welcher Zahl dort befinden und wie die Entwicklung sich darstellt“, so Kevin Eismann.

Wald in vergleichsweise gutem Zustand

Und wie ist der erste Eindruck der Experten zum Wald im Forstamt Grevesmühlen? „Besser als in vielen anderen Bereichen in Deutschland“, stellt Jannik Haefke fest. „Die Nähe zur Küste hat offenbar eine Rolle gespielt, dass hier die Dürre der vergangenen Jahre nicht ganz so viele Folgen hatte wie in anderen Regionen.“

Ab wann ist ein Wald eigentlich ein Wald? Wie die beiden Experten erklären, sei das nicht immer ganz eindeutig. Laut Gesetz ist ein Wald ab einer Fläche von 1000 Quadratmetern offiziell ein Wald. Aber in MV könne das auch schon mal eine breite Hecke sein.

Nicht überall kommen sie mit dem Auto hin, bisweilen liegen die Punkte mitten auf einem Acker und sind nur zu Fuß zu erreichen. Jannik Haefke: „Wir sind halt viel unterwegs, aber wir liegen gut im Zeitplan mit unseren Punkten.“

