Waldkinder in Selmsdorf feiern den Herbst

Selmsdorf

Die Schützlinge des Waldkindergartens in Selmsdorf haben ein Herbst- und Erntedankfest gefeiert. Für sie ist der Wald ein Stück Zuhause. Sie erleben den Wechsel der Jahreszeiten immer wieder hautnah.

Wo lässt sich der Herbst besser erleben, als im Wald? Bunt schimmerndes Laub im Sonnenschein, der Boden voller Pilze. Die jetzige Jahreszeit lockt die meisten Besucher in den Wald. Was für die einen ein Ziel für den Sonntagsausflug ist, ist für die Kinder des Waldkindergartens Selmsdorf eine tägliche Selbstverständlichkeit. Doch auch für sie hat der Herbst einen ganz besonderen Reiz und wird deshalb stets mit einem Fest so richtig gefeiert.

So gab es auch in diesem Jahr wieder leckere Suppe vom Lagerfeuer und selbst gemachte Brötchen aus dem Lehmofen auf dem herbstlichen Bauwagenplatz. Vorher musste von den Kindern und ihren Eltern fleißig Gemüse geschnippelt und Teig geknetet werden. Für die Zutaten hatte jedes Kind bereits in den Tagen vorher einen eigenen schön geschmückten Erntekorb mit in den Wald gebracht. Abgerundet wurde das Fest von einem Erntereigen, dem Singen von Herbstliedern und einem Puppenspiel um einen Apfel.

Von Jürgen Lenz