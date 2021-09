1996 errichteten Arbeiter auf der Brachfläche in der Lübecker Straße in Grevesmühlen eine Shell-Tankstelle – obwohl in der Straße bereits eine Shell-Tankstelle öffnete. Bauherr war die schwedische Firma Statoil, Niederlassung Berlin. Der Neubau existierte nur kurze Zeit. Er stand einige Zeit leer, bevor Mitarbeiter eines Hamburger Unternehmens ihn 2002 abrissen. Mittlerweile hat die Stadt Grevesmühlen das Areal erworben, um eine sinnvolle Entwicklung in dem Bereich zu gewährleisten.