Blieschendorf

Kristine Lenschow (54) kennt man in der Stadt Grevesmühlen und im Amt Grevesmühlen Land als die „Zahlenfrau“. Das hat mit ihrem Job zu tun. Die großgewachsene, blonde Frau ist die Kämmerin der Stadt Grevesmühlen. Bedeutet, sie ist die Leiterin der Finanzverwaltung im Amt. Lenschow hat alles im Blick, was mit Haushalten zu tun hat. Sie weiß akribisch genau, wie es um die Kommunen im Amtsbereich bestellt ist, rein finanziell. Was auf der Soll- und auf der Haben-Seite steht.

Sie muss gute, mal weniger gute und manchmal auch ganz schlechte Nachrichten an die Kommunalpolitiker überbringen. Muss auf Stadtvertreter- und Gemeindevertreter-Sitzungen verständlich und gleichzeitig bestimmt informieren, wie die Lage aussieht, und welche Maßnahmen erforderlich sind. Ob gespart werden muss – oder ob investiert werden kann. Eine berufliche Aufgabe, die ein hohes Maß an Konzentration, Überblick und vor allen Dingen sehr viel Nüchternheit erfordert.

Viele Details auf dem Hof von Kristine und Olaf Lenschow zeigen an, dass hier Menschen wohnen, die die Natur und das Natürliche lieben. Quelle: Annett Meinke

Die andere Seite der Zahlenfrau

Eine ganz andere, zarte und auch musische Seite von Kristine Lenschow kommt zum Vorschein, wann man sie zum Beispiel auf ihrem Hof in Blieschendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Upahl in Nordwestmecklenburg, besucht. Dort lebt die Kämmerin seit vielen Jahren mit Mann Olaf und seit drei Jahren auch mit der kleinen Australien Shepard-Hündin Elva. Der Sohn der Familie ist inzwischen erwachsen und studiert in Rostock.

Der Lenschow-Hof erblüht im Juni und Juli in den schönsten Farben. Rosen, wohin das Auge schaut. Es sprießt und wächst geordnet, ungeordnet in allen Ecken. Ein Natur-Paradies für Mensch und Tier. „Als Kind mochte ich gar keine Rosen.“, erzählt Kristine Lenschow. „Sie kamen mir so eingebildet vor.“ Dann las sie, sagt sie, das Buch „Der kleine Prinz“. Ein Buch, das sie tief berührte. In ihm spielt eine Rose und die Liebe des kleinen Prinzen zu dieser Rose eine wichtige Rolle.

Wie naturverbunden und empfindsam Kristine Lenschow ist, werden bald viele Menschen erfahren. Dazu müssen sie sie nicht auf ihrem Hof besuchen. Im August erscheint der Wanderführer „Nördliches Westmecklenburg – Die schönsten Seen-, Fluss- und Küstenwanderungen zwischen Lübecker Buch, Schweriner See und Schaalsee“, beim Nordwest Media Verlag in Grevesmühlen. Autorin dieses Wanderführers ist Kristine Lenschow.

Insel Poel, auf der Steilküste - vom Timmendorfer Strand zum Faulen See. Quelle: Kristine Lenschow

Ein Wanderführer für Hosentasche und Buchregal

Die Neuerscheinung hebt sich aus der Literatur dieses Genres heraus, nicht nur, weil es sich dabei um den ersten Wanderführer für diese Region handelt. Das Buch ist auch ein künstlerisches Kleinod. Auch wenn es ganz bewusst so konzipiert ist, wie sich Lenschow das ausdrücklich wünscht: „Vom Format und vom Material her, so, dass man es bequem in die Hosentasche einer Outdoor-Hose stecken kann.“ Das kann man ohne Frage.

Genauso gut jedoch könnte man sich diesen Wanderführer ins Regal zu den Lieblingsbüchern stellen und ihn nur hervorholen, um darin zu lesen. Er eignet sich auch für Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, um sie die Natur dieser Region plastisch erleben zu lassen.

Weg zwischen Santow und Grevesmühlen. Quelle: Kristine Lenschow

Lenschow ist nicht nur all die schönen, malerischen Strecken gemeinsam mit Mann und Hündin entlang gewandert. Sie hat auch Fotos gemacht, die eindrücklich sind. Zudem hat sie Texte zu den Touren geschrieben, die man mit Fug und Recht prosaisch nennen kann.

Das unter anderem ist der Grund, warum Lenschow nicht bei einem der großen Wanderführer-Verlage, die Interesse angemeldet hatten, veröffentlicht hat. „Ich wollte mich nicht auf die vorgeschriebene Anzahl von Fotos und vor allen Dinge nicht auf nur einen kurzen Text pro Tour beschränken.“, sagt Lenschow.

Gereiftes Projekt mit dem richtigen Partner

Mit dem Nordwest Media Verlag von Ulf-Peter Schwarz in Grevesmühlen hat die Autorin einen Verleger gefunden, von dem sie sich in jeder Hinsicht unterstützt fühlt. Auf diese Weise erhalten Wanderer, die das nördliche Westmecklenburg erwandern wollen, nicht nur detaillierte Karten und Wegbeschreibungen. Sie erfahren auch etwas über die Geschichte der Wege, über besonders markante Punkte am Wegesrand.

Wo gibt es das Buch? Den Wanderführer „Nördliches Westmecklenburg – Die schönsten See-, Fluss- und Küstenwanderungen zwischen Lübecker Bucht, Schweriner See und Schaalsee", Autorin Kristine Lenschow, kann man ab spätestens Ende August 2021 beim Buchhandel bestellen oder direkt beim NWM Verlag in Grevesmühlen.

An dem Buch hat Lenschow fast zehn Jahre gearbeitet. Es ist sozusagen in der Autorin, mit ihr und mit all den Wandertouren der vergangenen Lebensjahre gereift. Das Wandern in und auch außerhalb der Heimat, zum Beispiel auf dem Jakobsweg, wird immer, sagt Lenschow, ein wichtiger Teil ihres Lebens sein.

Weitere Projekte sind bereits in Planung. Man darf also gespannt sein, auf die Seiten, die die Kämmerin von Grevesmühlen zukünftig vielleicht noch von sich zeigen wird.

Von Annett Meinke