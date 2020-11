Wandern entlang der früheren Grenze

Schlagsdorf

Eine Wanderstrecke führt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang: „ Grenzwege Schlagsdorf – Lesezeichen in der Natur zur deutschen Teilung.“ Der Parcours mit 14 Informationstafeln wurde 2012 eröffnet. Er beginnt am Grenzhus in Schlagsdorf ( Nordwestmecklenburg), Neubauernweg 1. Das Informationszentrum ist bis Ende dieses Monats geschlossen – wie alle Museen in Mecklenburg-Vorpommern.

Zwei Wege führen vom Grenzhus zum ehemaligen Eisernen Vorhang. An 14 Stationen erfahren Ausflügler viel über historische Ereignisse, den Aufbau der Grenzsperranlagen und die Landschaft. Der nördliche, rund anderthalb Kilometer lange Teil des Weges führt an die Nordspitze des Mechower Sees.

Dort steht ein Aussichtsturm für die Vogelbeobachtung. Der südliche, etwa zwei Kilometer lange Abschnitt endet an einem Parkplatz an der Kreisstraße zwischen Ziethen und Schönberg am Mechower Weg. Zum Wandern eignet sich auch ein Rundweg um den Mechower See mit Start- und Endpunkt in Schlagsdorf.

Von Jürgen Lenz