Wandern für die Seele: 38 Gründe, um Nordwestmecklenburg zu  Fuß zu erkunden

Grevesmühlen

Die einen laufen, um von A nach B zu kommen, die anderen, um der Seele und dem Körper etwas Gutes zu tun. „Nach einem anstrengenden Arbeitstag ziehe ich mir die Wanderschuhe an, nehme den Hund, und dann dauert es nicht lange, bis der Körper wieder zur Ruhe kommt“, erzählt Kristine Lenschow, die als Kämmerin der Stadt Grevesmühlen beruflich stundenlang mit Zahlen und Tabellen jonglieren muss.

Das Wandern ist inzwischen nicht nur Ausgleich, sondern auch Hobby und Leidenschaft, die ihr Mann mit ihr teilt. Das jetzt erschienene Buch ist so etwas wie ein Meilenstein beim Wandern in ihrem Leben. „Es war ein wunderschönes Gefühl, als ich das erste Exemplar in den Händen gehalten habe.“

Lange genug habe sie daran gesessen. Seit dieser Woche ist das Buch erhältlich in Grevesmühlen beim NWM-Verlag von Ulf Peter Schwarz, der den Wanderführer aufgelegt hat, sowie im Buchladen in der Wismarschen Straße.

38 der schönsten Routen der Region

Kristine Lenschow hat einen Wanderführer für Nordwestmecklenburg herausgebracht. Quelle: Michael Prochnow

Der „Wanderführer Nördliches Westmecklenburg“ bietet nicht nur einen Einblick in die Leidenschaft von Kristine Lenschow, sondern auch insgesamt 38 Routen, die zu den schönsten Ecken der Region führen.

„Das Schöne am Wandern ist ja, dass man Landschaften und Orte entdeckt, zu denen keine Straße führt“, sagt die Autorin. „Und wenn man zu Fuß unterwegs ist, lernt man jede Menge Leute kennen.“ Ein Tipp von Kristine Lenschow sind zum Beispiel die Törbereichen westlich von Grevesmühlen.

Naturfreunde haben die Wege zu den Giganten hergerichtet, Schautafeln aufgestellt und einen Platz geschaffen, der einfach wunderschön ist. Oder die Route auf dem alten Bahndamm von Schönberg nach Dassow, oder kreuz und quer durch den Lenorenwald … Nicht nur für Urlauber ist das Buch ein Gewinn, auch Einheimische können hier ihre Heimat völlig neu entdecken.

Das Buch gibt es für 15 Euro im handlichen Taschenformat, auf den letzten Seiten ist Platz für eigene Notizen. Die ISBN für die Bestellung lautet: 978-3-946324-49-2. Verantwortlich ist der NWM-Verlag in Grevesmühlen.

Von Michael Prochnow