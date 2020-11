Warnkenhagen

Bei einem Spaziergang oder einer Radtour etwas über Äpfel, Pflaumen und Co. lernen? Das ist auf dem Kolonnenweg in Warnkenhagen möglich. Informiert wird auf einem etwa 200 Meter langen Lehrpfad mit Schildern über die Obst-Arten, über deren Geschichte, wozu die Leckereien verwendet werden können, wann die Pflück- und Genussreife und wie lange die Haltbarkeit ist.

36 verschiedene Obstbäume säumen das Teilstück des Europäischen Rad- und Wanderweges. „Es ist eine Ausgleichpflanzung für die Versiegelung“, erklärt Bürgermeister Dietrich Neick. Die Gemeinde Kalkhorst musste den Kolonnenweg landeinwärts verlegen.

Umleitung kostete 1,5 Millionen Euro

Die etwa zweieinhalb Kilometer lange Radfahrer-Umleitung vom Kolonnenweg nach Warnkenhagen und zurück ist im Frühjahr fertig gebaut worden. Im Jahr 2011 brach an der ursprünglichen Strecke die Küste ab und beschädigte den asphaltierten Radweg.

Die Umleitung schlug mit etwa 1,5 Millionen Euro zu Buche, die zum größten Teil vom Land gezahlt worden waren. Der Kolonnenweg an der Steilküste sei eine touristische Attraktion der Gemeinde, meint Dietrich Neick. „Er wurde auch in diesem Jahr sehr gut genutzt.“ Nicht zuletzt auch, weil sich in der Corona-Pandemie und mit dem Lockdown viele Menschen aufs Fahrrad schwangen.

Von Jana Franke