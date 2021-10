Warnkenhagen

Es war stürmisch und Gischt wurde an den Strand gesprüht, als Sebastian Köhler aus Potsdam am Sonnabendnachmittag mit seiner Familie am Strand von Warnkenhagen einen Spaziergang machte. Am Spülsaum der Ostsee entdeckten sie eine tote Kegelrobbe.

„Wir waren mit unserem Hund unterwegs und der wollte plötzlich in die Richtung. Sonst hätte ich die Robbe wohl übersehen“, sagt Sebastian Köhler, der in Parin bei Damshagen ein Ferienhaus hat. Mit dem Hund an der Leine fand er den Meeressäuger aber etwa 300 Meter westlich des Strandabgangs in Warnkenhagen.

Urlauber besucht oft den Klützer Winkel

„Meine Oma stammt aus Klütz, deswegen bin ich immer wieder im Klützer Winkel“, berichtet der Potsdamer. Dabei hatte er auch schon einmal bei Tarnewitz eine tote Robbe gefunden und bei Steinbeck hatte er auch einen toten Schweinswal entdeckt. „Die Region scheint ein Hotspot zu sein. Aber es war am Sonnabend auch sehr stürmisch und auflandiger Wind“, sagt Sebastian Köhler.

Robbe war nicht lange tot

Er findet es traurig, so ein großes Tier tot aufzufinden. „Mit über einem Meter Länge war sie auch recht groß“, schätzt er ein. Allerdings können Kegelrobben, die die größten freilebenden Raubtiere Deutschlands sind, bis zu 2,50 Meter lang und 300 Kilo schwer werden. Köhler glaubt, dass die Robbe noch nicht lange am Strand gelegen hat. „Noch waren keine Krähen oder Möwen am toten Tierleib zugange“, sagt er.

Eine Kegelrobbe in der Ostsee: Kegelrobben sind Raubtiere und lassen sich am besten bei wenig Wind und Wellengang beobachten. Quelle: Karl-Heinz Eckelt

Hier werden Funde toter Tiere gemeldet

Da der Potsdamer nicht wusste, wo er den Fund der toten Robbe melden sollte, kontaktierte er die OSTSEE-ZEITUNG. Solche Funde können aber der örtlichen Feuerwehr oder auch dem Ordnungsamt gemeldet werden, sofern es geöffnet ist. Zuständig für Funde von toten Meeressäugern in Mecklenburg-Vorpommern ist das Meeresmuseum in Stralsund.

Es hat inzwischen die App OstSeeTiere, mit der Sichtungen und Totfunde von Meeressäugetieren, wie Schweinswale, Kegelrobben, Seehunde und Ringelrobben einfach per Smartphone oder Tablet gemeldet werden können. Totfunde in Mecklenburg-Vorpommern können zusätzlich unter 03831 / 2650 3333 gemeldet werden, damit das Tier so schnell wie möglich abgeholt werden kann.

Von Malte Behnk