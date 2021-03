Der Winter in Nordwestmecklenburg ist vorbei, wenn Herrmann gelandet ist. Der Storch kommt seit Jahren immer wieder auf seinen Horst in Warnow. Und holt sich zur Begrüßung seinen Hering ab. Ob es tatsächlich immer derselbe Storch ist? Schauen Sie selbst nach, in der Bildergalerie haben wir alle Fotos von Herrmann aus den vergangenen Jahren zusammengestellt.