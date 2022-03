Warnow

Lothar Kacprzyk gehört als Bürgermeister von Warnow zu jenen Kommunalpolitikern, die seit mehr als 20 Jahren im Amt sind. Und es steht zu befürchten, dass er in seiner Amtszeit eines der wichtigsten Vorhaben nicht mehr über die Bühne bringen könnte: Die Sanierung der Dorfstraße.

1100 Meter lang ist das Stück Kopfsteinpflasterstraße, das sich eigentlich schon längst in ein Asphaltband verwandelt haben sollte. Seit über zehn Jahren laufen die Planungen. Doch weil dafür mehrere Dutzend Bäume gefällt werden müssen, gibt es Widerstand im Dorf. Und der lässt nicht nach.

Die Einfahrt zur Gemeinde Warnow bei Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Das jüngste Planungsverfahren wird aktuell ausgebremst durch 66 Einwände von Privatpersonen und Anmerkungen von insgesamt 28 Trägern öffentlicher Belange. Das war im Jahr 2020. Die Anregungen unter anderem von der Bürgerinitiative, die gegen die Abholzung der Allee kämpft, wurden aufgenommen, bewertet und sollen nun in die Umweltverträglichkeitsstudie der neuesten Ausbauvariante fließen. Doch das, so teilt der Landkreis als zuständige Planungsbehörde nun mit, könne sich hinziehen. Denn die zuständige Fachplanerin sei in andere Projekte eingebunden. Sie können frühestens im März, also in diesem Monat, mit der Abarbeitung der zusätzlichen Leistung beginnen. Anschließend würden die Unterlagen an die Anhörungsbehörde verschickt. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

5,50 Meter statt sechs Meter Straßenbreite

Ob es in diesem Jahr noch eine Entscheidung darüber gibt, ob die Sanierung der Straße, die sich in einem fürchterlichen Zustand befindet, beginnen kann, ist völlig offen. Ursprünglich waren rund 1,3 Millionen Euro für die Sanierung der Straße angesetzt worden, das war im Jahr 2013. Inzwischen dürfte sich der Preis mehr als verdoppelt haben. Knackpunkt bei der Sanierung ist die Frage nach der Straßenbreite, während der Landkreis in den Jahren zuvor auf sechs Meter bestanden hatte, hatte die Bürgerinitiative eine 5,50-Meter-Version ins Spiel gebracht, bei der deutlich weniger Bäume gefällt werden müssten.

Verschiedene Gutachter – verschiedene Ergebnisse

Kontroverse Ansichten wurden auch dadurch befeuert, dass verschiedenen Gutachter zu unterschiedlichen Aussagen gekommen waren, was den Zustand und die Lebensfähigkeit der Bäume anbetrifft. Während von Seiten der Behörde dem Großteil der Bäume, insgesamt waren es ursprünglich 129, eine Lebensdauer von weniger als zwölf Jahren bescheinigt wurde, hielt ein von der Bürgerinitiative bestellter Experte dagegen, dass die meisten Bäume durchaus standsicher seien. Das war vor elf Jahren, die Bäume stehen immer noch.

Von Michael Prochnow